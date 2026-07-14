Johan Derksen staat stil bij overlijden scheidsrechter Rob Dieperink

Tekst: Evelien Berkemeijer

Maandag werd bekend dat scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Twee maanden geleden werd Rob Dieperink in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een zeventienjarige jongen. De zaak werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. De FIFA besloot hem vanwege de beschuldiging niet meer in te zetten als VAR tijdens het WK.

Johan doet persoonlijke aanname

In Vandaag Inside bespreekt Johan Derksen het overlijden van de scheidsrechter. Mede vanwege een bericht van een vriend van Rob op sociale media houdt Johan rekening met zelfdoding, al is daar geen bevestiging van. ‘Het ergste wat je kan overkomen als je in de media komt, is dat je handtastelijk geweest bent bij een minderjarige jongen.’ Johan noemt het treurig dat het leven van Rob door de beschuldigingen ingrijpend veranderde. Daarbij zegt hij: ‘Als hij inderdaad aan de zeventienjarige jongen gezeten heeft of een poging gedaan heeft, dan heeft hij het er zelf een beetje ernaar gemaakt.’

Tekst gaat verder onder het gesprek in Vandaag Inside.

Doodsoorzaak blijft onbekend

Aan tafel wordt benadrukt dat Rob niet is veroordeeld en dat niet vaststaat hoe hij is overleden. Johan legt desondanks uit waarom hij denkt dat de berichtgeving grote gevolgen voor hem kan hebben gehad. ‘Dan durf je niet meer naar buiten. En in voetbalstadions had hij geen leven meer gehad.’

Begeleiding vanuit de KNVB

Johan vraagt zich ook af of de KNVB voldoende psychologische hulp heeft geboden. ‘Die berichten waren dodelijk in de pers’, zegt hij. Scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen liet begin juni weten dat Rob intensief werd begeleid door de KNVB. Het was de bedoeling dat de scheidsrechter na de zomerstop zou terugkeren in het betaald voetbal. ‘Het heeft een ontzettende impact gehad’, zei Van Meenen eerder tegen ESPN.