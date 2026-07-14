Love Island UK-ster Charleen Murphy haalt uit naar Mica na terugkijken beelden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Love Island-ster Charleen Murphy heeft na haar vertrek uit de villa onthuld dat het tussen haar en medekandidaat Mica niet meer goedkomt.

De 27-jarige influencer arriveerde tijdens Casa Amor in de serie van dit jaar, maar werd na slechts een week uit de Love Island UK-villa gezet. Na haar vertrek verscheen ze samen met Mara Pirez in de spin-off Aftersun. Daar vertelde Charleen over een ruzie die kijkers niet volledig te zien kregen en noemde ze Mica ‘nep’.

Charleen confronteert Mica met opmerking

Presentatrice Maya Jama vroeg het duo of er eilandbewoners waren van wie ze ‘blij waren dat ze weg waren’. Charleen antwoordde: ‘Ik denk dat nu ik dingen heb teruggekeken.’ Vervolgens haalde ze een opmerking van Mica aan: ‘Mica die over mij zei: ‘Ik kan niet geloven dat hij dat meisje heeft teruggebracht’, en toen zei ze recht in mijn gezicht: ‘Het gaat niet over jou’. Na het terugkijken zegt Charleen: ‘Natuurlijk wel’, want je zei achteraf: ‘Jij hebt dat meisje teruggebracht’.’

Geen vriendschap meer na de show

Charleen maakte duidelijk dat de uitspraak haar had geraakt. ‘Dat gaat over hoe ik eruitzie, dat is niet aardig en ik zou zoiets persoonlijk nooit zeggen. Dus ik vind het oneerlijk om terug te komen en te zeggen: ‘Het ging niet om jou, het ging om hem’. Het ging overduidelijk wel om mij, als je dat zegt.’ Toen Maya vroeg: ‘Dus geen vriendschap meer tussen Mica en Charleen na de show?’, antwoordde de in Dublin geboren influencer ontkennend.

Over de Love Island UK-herkoppeling

Charleen werd door Kavan teruggehaald uit Casa Amor, maar hij liet haar tijdens een herkoppeling in de steek en koos in plaats daarvan voor Jasmine. Daardoor bleef ze, net als Mara, single achter. Dat betekende dat de twee kandidaten uit de villa werden gezet.