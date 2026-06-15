Love Island UK-George zoenend met mysterieuze vrouw gespot na vertrek uit villa

Tekst: Evelien Berkemeijer

Love Island-ster George Knight is gespot terwijl hij een mysterieuze vrouw kuste voor een kippenrestaurant, slechts een week nadat hij de villa had verlaten.

In het programma was te zien dat George de Love Island UK-villa had verlaten om ‘privéredenen’, wat hij later bevestigde in een verklaring: ‘Familie staat altijd voorop.’ Toch lijkt de profvoetballer zich inmiddels ook buiten de villa te vermaken.

George gespot bij kippenrestaurant

Op sociale media is een video verschenen waarop George te zien is in de deuropening van Morley’s Chicken in Battersea. Daar praat hij met een blondine, glimlacht hij naar haar en loopt hij vervolgens naar haar toe. Daarna bukt hij zich tot haar niveau, waarna zij haar armen om hem heen slaat.

Knus moment op straat

Vervolgens leken George en de vrouw elkaar te kussen terwijl ze knus tegen elkaar aan stonden midden op straat. Het moment valt op omdat hij pas kort daarvoor uit Love Island was vertrokken, nadat bekend werd dat hij de villa om persoonlijke redenen had verlaten.

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George vertelde over vertrek

Vorige week verbrak George zijn stilte over zijn vertrek uit de show en sprak hij openhartig over de intense online pesterijen buiten de show. Hij vertelde aan The Sun: ‘Het gaat goed met me, zo goed als het kan. Ik denk dat het de afgelopen dagen een beetje een wervelwind is geweest, eerlijk gezegd. De laatste paar dagen waren overweldigend. Het is waanzinnig.’

Familieprobleem achter de schermen

George vertelde eerder aan The Sun dat hij naar de videocabine in het strandhuisje van de villa werd geroepen, waar producers met de deelnemers praten. Hij zei: ‘Ik verwachtte gewoon een standaardvraag te krijgen, zoals hoe het met me ging of wat het plan voor de dag was. Maar ze zeiden alleen dat een van de producers ter plaatse me bij de voordeur zou opwachten en dat ze wat informatie voor me hadden en dat de leidinggevenden me wilden spreken. En ik dacht: oh jee, waar gaat dit over? Als de leidinggevenden je eenmaal hebben geselecteerd, zie je ze eigenlijk niet meer.’ Daarna kreeg hij te horen dat zijn ouders contact hadden opgenomen: ‘Het is allemaal heel privé. Maar het ging om een gezondheidsprobleem van een direct familielid.’

Elke dag verschijnt om 19.00 uur een nieuwe aflevering van Love Island UK op Videoland.