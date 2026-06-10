Aha, dit is waarom George de Love Island UK-villa plots verliet

Tekst: Evelien Berkemeijer

Love Island UK-deelnemer George Knight verdween na zes dagen plots uit de villa. Zijn vertrek zorgde meteen voor flink wat speculatie, maar nu vertelt hij zelf waarom hij besloot naar huis te gaan.

Tot nu toe hield George het bij één korte verklaring online: ‘Familie staat altijd voorop.’ In de Showbiz Fix-podcast van The Sun doet hij nu uitgebreider zijn verhaal. Ook reageert hij op de online pesterijen die na zijn vertrek uit de Love Island UK-villa losbarstten.

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Oproep van de producers

George Knight werd in de videocabine van het strandhuisje gevraagd om naar de voordeur van de villa te komen, omdat de producers hem wilden spreken. ‘Ik verwachtte gewoon een standaardvraag, zoals hoe het met me ging of wat de plannen voor de dag waren.’ Al snel bleek dat er meer aan de hand was. ‘Ze zeiden alleen dat een van de producers ter plaatse me bij de voordeur zou opwachten en dat ze wat informatie voor me hadden en dat de leidinggevenden me wilden spreken.’

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Familie kwam op de eerste plek

Daar kreeg George te horen dat zijn ouders contact hadden opgenomen vanwege een gezondheidsprobleem binnen de directe familie. ‘Het is allemaal heel privé. Maar het ging om een gezondheidsprobleem van een direct familielid.’ Volgens George voelde het daardoor logisch om zijn avontuur stop te zetten. ‘En met wat er gezegd werd, voelde ik gewoon dat het de juiste beslissing was om naar huis te gaan.’

Geruchten over een code

Na zijn vertrek ontstonden er al snel theorieën onder Love Island-fans. Sommigen dachten zelfs dat George met zijn familie een code had afgesproken om hem uit de villa te halen als hij impopulair bleek. Daar is hij duidelijk over: ‘Wat een onzin. Een code!’ George benadrukt dat hij nooit twijfelde aan zijn beslissing om te vertrekken. ‘Je moet jezelf eraan herinneren dat, hoe fantastisch en geweldig reality-tv ook is, de prioriteit ligt bij je familie en de mensen die dicht bij je staan en altijd al in je leven zijn geweest.’

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Reactie op online pesterijen

Ook kreeg George te maken met negatieve reacties online, onder meer nadat commentator Toni Laites hem een ‘jumpscare’ noemde. Dat kwam hard binnen. ‘Ik denk dat als de rollen omgedraaid waren en een man dat over een vrouw had gezegd, het nog veel meer ophef had veroorzaakt. Maar goed, iedereen heeft recht op zijn of haar mening.’ Toch wil George vooral de waarheid vertellen, zodat de geruchten kunnen stoppen: ‘De waarheid is altijd wat mensen willen weten en daarom ben ik hier.’

In Nederland verschijnt elke dag om 19:00 uur een aflevering van Love Island UK op Videoland.