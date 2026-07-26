Wat is de échte reden achter het miljoenenhuis van prins Harry en Meghan Markle in Portugal?

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle lijken hun toekomst niet alleen in Californië te zien. Het echtpaar zou in 2023 voor ongeveer 6,3 miljoen pond, omgerekend zo’n 7,8 miljoen euro, een huis in Portugal hebben gekocht, dat inmiddels een opvallende make-over krijgt.

De aankoop werd al snel uitgelegd als een manier om dichter bij Groot-Brittannië en de koninklijke familie te zijn. Toch speelt er mogelijk meer. Het Portugese onderkomen kan namelijk ook een zeer slimme financiële zet zijn voor prins Harry en Meghan Markle.

Vastgoed met groeipotentie

Portugal behoort al enige tijd tot de aantrekkelijkste huizenmarkten van Europa. Uit de Global House Price Index van Knight Frank bleek dat de woningprijzen daar in het tweede kwartaal van 2025 op jaarbasis met 18 procent waren gestegen. Volgens cijfers van het Portugese nationale statistiekbureau kon een huis dat begin 2025 werd gekocht een jaar later al ongeveer een vijfde meer waard zijn. Dat maakt de aankoop van Harry en Meghan bijzonder interessant. Daarbij is Portugal toegankelijk voor buitenlandse kopers: zowel Britten als Amerikanen mogen er zonder grote beperkingen vastgoed aanschaffen.

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Soho House geeft woning nieuwe uitstraling

Volgens de Daily Mail wordt het Portugese huis momenteel volledig onder handen genomen. Voor het interieur zouden Harry en Meghan ontwerpers van Soho House hebben ingeschakeld. Die keuze heeft een persoonlijke betekenis. In 2016 hadden Harry en Meghan een van hun eerste afspraakjes in de Soho House-club aan Dean Street in Londen. Ook werkte Meghans lifestylemerk As Ever eerder samen met het bedrijf. Zij noemde dat destijds een ‘moment waarop alles samenkomt’. De bekende Soho House-stijl wijkt waarschijnlijk flink af van hun woning in Montecito. Het merk combineert moderne en vintage meubels met warme kleuren, luxe stoffen en een ontspannen hotelsfeer. Een grondige verbouwing kan bovendien de waarde van het Portugese huis verder verhogen.

Dicht bij Eugenie én Engeland

Ook familie kan een rol hebben gespeeld bij de keuze voor Portugal. Prinses Eugenie en haar gezin verblijven een deel van het jaar in Comporta, waar zij een woning hebben op het CostaTerra Golf and Ocean Club. Prins Harry heeft ondanks zijn moeizame band met andere royals altijd goed contact gehouden met zijn nicht Eugenie. Zij bezocht hem sinds zijn vertrek uit Groot-Brittannië meerdere keren in de Verenigde Staten. Met een eigen plek in Portugal kunnen ook Archie en Lilibet makkelijker tijd doorbrengen met hun achterneefjes, Eugenies zoons August en Ernest. Daarnaast is Engeland vanuit Portugal veel sneller bereikbaar dan vanuit Californië. Een vlucht van Lissabon naar Londen duurt nog geen drie uur. Voor Harry maakt dat het eenvoudiger om oude contacten aan te halen en familieleden te bezoeken.

Een veilige Europese uitvalsbasis

Portugal biedt het echtpaar niet alleen zon en privacy, maar ook veiligheid. De woning zou op een afgesloten resort liggen waar extra beveiliging aanwezig is. Dat is voor prins Harry, die zich herhaaldelijk zorgen maakt over de veiligheid van zijn gezin, vermoedelijk een belangrijk voordeel. Sinds prins Harry en Meghan Markle Frogmore Cottage in 2023 definitief verlieten, hebben zij geen vaste woning meer in Groot-Brittannië. Hun Portugese huis geeft hen opnieuw een privébasis aan deze kant van de oceaan. Toch lijkt de aankoop dus meer te zijn dan alleen een vakantieverblijf. De combinatie van stijgende huizenprijzen, een gunstige ligging en nauwe familiebanden maakt Portugal voor de Sussexes zowel praktisch als financieel aantrekkelijk.