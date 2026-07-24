Bijzonder wonen: huis op landgoed Willem-Alexander en Máxima te koop

Tekst: Lisa Manche

Heb je altijd al koninklijk willen wonen? Goed nieuws: er staat namelijk een woning te koop op het landgoed van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Voormalige dienstwoning

Op landgoed De Horsten in Voorschoten staat een woning te koop voor 925.000 euro, meldt Omroep West. Het gaat om een voormalige dienstwoning met een woonoppervlak van 157 vierkante meter. De woning bevat drie slaapkamers, twee badkamers, vloerverwarming en een grote tuin aan het water. Hoewel de woning al uit ongeveer 1700 komt, is hij een aantal jaar geleden helemaal gerenoveerd.

Privacy

Nu denk je misschien, heb je wel genoeg privacy op een landgoed van de koning? Maar niets blijkt minder waar. Hoewel het landgoed is opengesteld voor wandelaars, is de woning alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Flink in de buidel tasten

Wie er wil wonen moet wel flink in de buidel tasten. Naast de vraagprijs van 925.000 euro, betaal je jaarlijks ook zo’n 8.100 euro aan erfpacht. Maar hiermee woon je wel op een prachtige groene locatie.