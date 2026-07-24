Wesley Hoedt toont nieuwe liefde na breuk met Emma Heesters

Tekst: Lisa Manche

Wesley Hoedt heeft al een tijdje een nieuwe vriendin en op Instagram deelt hij nu een trotse foto met haar. De voetballer was eerder samen met zangeres Emma Heesters.

Favoriete plek

In een ‘summer 2026 recap’ deelt Wesley een foto van zijn nieuwe vlam. Hoe zij heet, wil de voetballer nog niet zeggen. Maar uit de foto lijken de twee erg gelukkig te zijn. Bij de foto staat de Spaanse tekst: ‘Mi lugar favorito, donde estén ellos’, wat vrij vertaald: ‘Mijn favoriete plek is waar zij zijn’ betekent.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Wesley voetbalt momenteel bij Al Shabab FC in Saudi-Arabië. Zijn kinderen waren ook mee op vakantie deze zomer.

Wesley en Emma Heesters

In 2025 verbraken Wesley en Emma hun relatie. Het was destijds niet de eerste keer dat het stel uit elkaar ging. In 2023 zetten de twee ook al een punt achter hun relatie, waarna ze toch weer samen kwamen.