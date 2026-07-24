Dit zijn de bekende vrienden van Timothy uit B&B Vol Liefde

Tekst: Lisa Manche

Bijna heel Nederland zit aan de buis gekluisterd, want het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is deze week begonnen. En deelnemer Timothy valt meteen op met zijn uitgesproken karakter. Nu blijkt dat hij bevriend is met een aantal bekende Nederlanders.

‘Leukste kandidaat’

Timothy runt een gastenverblijf op Ibiza, waar hij geen onbekende is. Hij is niet op zijn mondje gevallen en brengt een hoop zelfspot met zich mee. Veel mensen kennen de eigenaar van het gastenverblijf op het eiland, maar ook in Nederland heeft hij een paar bekende vrienden. Zo schrijft Sheila Bergeik, die meedeed aan The Real Housewives of Amsterdam op Instagram dat Tim ‘de leukste kandidaat van het seizoen’ is. ‘Blijf vooral jezelf, want juist jouw humor, charme en oprechtheid maken je bijzonder’, schrijft ze bij een foto van hen samen.

Patty Brard

Maar ook niemand minder dan Patty Brard heeft een goede band met Timothy. Na de aftrap van B&B Vol Liefde, een aantal maanden geleden, postte ze een bericht op haar Instagram. ‘Welke leuke man wil er op date met Timothy’, schreef ze bij een foto van de twee.

Stiekeme broer van Gordon

Veel mensen kijken nu al graag naar het liefdesavontuur van Timothy, want hij neemt geen blad voor de mond. Op social media vragen veel mensen zich af of hij geen stiekeme broer van Gordon is, omdat ze hem zo op de zanger en presentator vinden lijken.

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