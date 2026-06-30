Eindkeuze van Timothy in B&B Vol Liefde mogelijk al verklapt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde moet nog beginnen, maar mogelijk is de eindkeuze van Timothy nu al bekend.

Seizoen zes van B&B Vol Liefde is vanaf 20 juli acht weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.55 uur te zien bij RTL 4. Ook is de reeks een week vooruit te streamen bij Videoland. Toch lijkt er rond één kandidaat al iets te zijn uitgelekt.

Gespot met Michaël

Volgens juicekanaal RealityFBI zou Timothy zijn keuze hebben meegenomen naar een familiegelegenheid. Het gaat om Michaël Hoeksema, die naar verluidt in het programma bij Timothy langskomt. Daardoor wordt er gespeculeerd dat Michaël mogelijk ook zijn eindkeuze is.

Samen in de trailer

De geruchten worden extra gevoed doordat Timothy en Michaël samen te zien zijn in de trailer van B&B Vol Liefde. Daarmee lijkt de kans groot dat hij een belangrijke rol speelt in het liefdesavontuur van de ondernemer op Ibiza. Of hij daadwerkelijk als laatste overblijft, moet het seizoen zelf nog uitwijzen.

Tekst gaat verder onder post van Michaël.

Timothy in B&B Vol Liefde

Timothy is al dertien jaar een bekend gezicht op Ibiza. De energieke ondernemer runt een kroeg, snackbar, meerdere foodtrucks en werkt daarnaast aan zijn eigen kaviaarmerk. Na jarenlang een B&B en guesthouse te hebben gerund, heeft hij inmiddels een nieuw project op het oog. Na ruim een jaar vrijgezel te zijn geweest, zoekt Timothy een man die zijn ritme begrijpt. Zijn ideale partner is avontuurlijk, eerlijk, zelfstandig en kan tegen een stootje. Achter zijn stoere houding schuilt volgens de omschrijving een warme en loyale man die klaar is om zijn hart opnieuw te openen.