Van tv-liefde naar huwelijk: Albert en Joyce uit B&B vol liefde getrouwd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Albert Diks en Joyce van der Tas hebben hun tv-liefde bekroond met een huwelijk op de plek waar het allemaal begon: zijn Catalaanse kasteel.

Ruim twee jaar nadat de twee elkaar voor de camera’s van B&B vol liefde leerden kennen, gaven Albert en Joyce elkaar deze woensdag het jawoord. Het AD was aanwezig bij de bruiloft, samen met ruim 150 familieleden, vrienden en bekenden. In totaal verbleven 156 gasten, onder wie 22 kinderen en een baby, meerdere dagen op het kasteel.

Albert en Joyce vieren groot feest op het kasteel

De eerste gasten arriveerden maandag en vertrekken donderdag weer. Ze kwamen onder meer uit de Filippijnen, Zweden, Den Haag en omgeving, Uden en Zutphen. Albert had vooraf al laten weten dat het een bijzonder feest zou worden. ‘Ik heb nog nooit zo’n groot feest gebouwd. Je doet dit maar één keer, hè. Het wordt écht bijzonder, man. Joyce is mijn eindvrouw!’ zei hij een week eerder tegen het AD.

Bruid zorgt voor ontroering

Rondom de bruiloft waren er lunches, diners, zwembadfeesten, flamenco-optredens en yogasessies, maar alles draaide om de ceremonie op woensdagmiddag. Toen Joyce even op zich liet wachten, werden er nog wat grapjes gemaakt, maar bij haar komst op de livetonen van saxofonist Benjamin Herman maakte de spanning plaats voor ontroering. Naast Albert op een witte bank verklaarde ze hem de liefde. ‘We hebben iets gevonden dat groter is dan al onze verschillen’, las Joyce voor.

Albert houdt zijn speech nog even tegoed

Joyce vertelde dat ze niet meer had gedacht een man te vinden, laat staan iemand met wie ze zou trouwen. ‘Tot je me een jaar geleden hier op de toren ten huwelijk vroeg.’ Albert, die op haar verzoek zijn bekende zonnebril had afgezet, leek er verlegen van te worden en bedankte haar met een stevige kus. Veel woorden maakte hij er op dat moment niet aan vuil. ‘Ik ga vanavond speechen!’ zei hij later, nadat de korte ceremonie voorbij was.

Bekijk hier een video over het huwelijk:

BRON: AD