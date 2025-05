B&B Vol Liefde’s Joyce: ‘Malgosia is een leugenaar’

Tekst: Emelie van Kaam

Malgosia beschuldigde Albert uit B&B Vol Liefde van stiekem filmen onder de douche. Zijn partner Joyce is het nu zat. “Ik vind het verschrikkelijk, dat stalkerige gedrag van haar. Malgosia houdt niet op. Ze heeft steeds weer een nieuw plan”, zegt ze deze week in Weekend.

Onlangs heeft Malgosia in een interview flink uitgehaald naar Joyce en Albert. Wat Joyce daarvan vindt? “Wat een valse actie! En wat een leugenaar. Ze doet alles voor aandacht. Ik weet niet of ze oude pijn heeft of liefdesverdriet, maar ze probeert nog steeds bodem bij Albert te krijgen. Die strijd ettert maar door. Nu sleept zij mij ook in haar verhalen mee.”

Viespeuk

Zo heeft Malgosia (onder meer) geroepen dat er camera’s in Albert’s huis hangen die beelden hebben gemaakt van haar naakte lichaam. “Ze doelt hiermee op het kastje ter hoogte van de douche, maar dat is een bewegingsmelder”, legt Joyce uit. “Mocht er ingebroken worden, dan detecteert die dat en wordt er alarm geslagen. Er hangen meer van dat soort kastjes in huis, omdat er ooit een keer is ingebroken.” En dat wéét Malgosia ook, aldus Joyce. “Ik heb een half jaar terug al gezegd dat het een bewegingsmelder was, toen ze daaraan twijfelde. Zij wil op de één of andere manier Albert zwartmaken. Hij komt nu over als een viespeuk, die stiekem mensen filmt. Maar weet je, Albert is zó ongelooflijk a-technisch, dat hij dit niet eens kán bedenken.”

Beeld: RENI VAN MAREN, RTL SCREENSHOT

