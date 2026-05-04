Frans Bauer schrikt van vernietiging wassen beeld: ‘Hoe is het mogelijk?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Frans Bauer kreeg jaren geleden een eigen wassen beeld in Madame Tussauds. Een tijdje geleden verdween het beeld, maar de zanger wist zelf niet waar het was gebleven.

Showbizztv België zocht voor Frans Bauer uit wat ermee is gebeurd. Als hij hoort dat zijn beeld is vernietigd, reageert hij verbaasd: ‘Hoe is het mogelijk?’

Beeld naar de opslag

Showbizztv België weet meer over de gang van zaken. Na dertien jaar gaat een wassen beeld naar een opslagruimte. Daarna wordt het vernietigd. Frans kan er uiteindelijk ook om lachen. Hij concludeert: ‘Ik ben eigenlijk een soort van gerecycled.’

Gecremeerd

Wanneer een andere optie wordt voorgesteld, namelijk dat het beeld in een verbrandingsoven is ‘gedumpt’, komt Frans tot een nieuwe conclusie: ‘Dus mijn beeld is gecremeerd!’ Dat hij daar zelf niet eens van op de hoogte was, vindt de zanger opmerkelijk: ‘Dat is toch ook iets!’

Over het museum

Madame Tussauds Amsterdam werd in 1970 geopend en was, na Londen, de eerste Europese vestiging van het beroemde wassenbeeldenmuseum. Het museum groeide uit tot een bekende toeristische attractie, waar bezoekers op interactieve wijze kennismaken met beroemdheden en iconische figuren. In diverse themagebieden, zoals muziek, film en sport, zijn wassen beelden te zien van onder anderen Harry Styles, Jutta Leerdam en Leonardo DiCaprio.