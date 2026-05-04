Verdachte van aanslagplan prinsessen Amalia en Alexia ontkent

Tekst: Evelien Berkemeijer

De 33-jarige Anne Romke van der H. ontkent dat hij een aanslag wilde plegen op de prinsessen Amalia en Alexia. Tijdens de eerste pro-formazitting zei de verdachte dat hij ‘geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen’.

Volgens zijn advocaat is Anne juist erg koningsgezind. Het Openbaar Ministerie ziet dat anders en maakt zich zorgen over de combinatie van uitspraken en spullen die in zijn hotelkamer zijn gevonden. Zo had hij de namen van prinses Amalia en prinses Alexia opgeschreven.

Aanhouding in hotel

Anne werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag, nadat een buurtbewoner melding had gemaakt van een schreeuwende man op een balkon. Volgens het OM hoorde de nachtportier hem roepen: ‘Ik maak ze allemaal af!’ In zijn hotelkamer werden daarna twee bijlen gevonden, met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd. Ook lag er een briefje met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad 400.

Prinses Amalia is al meermaals bedreigd.

Verwarde indruk

Volgens de officier van justitie is de verdachte verward en denkt hij een liefdesrelatie te hebben met prinses Amalia. Eind vorig jaar zou Anne in een zorginstelling hebben geroepen dat hij niet bang is om mensen neer te steken, terwijl hij een mes in zijn handen had. Ook zou hij hebben verklaard dat hij het leger in wilde om mensen te doden. Zijn mentale gesteldheid is onderzocht door een psychiater en een psycholoog; het rapport wordt binnen twee weken verwacht.

Verdediging wijst beschuldiging af

De advocaat van Anne stelt dat het OM niet genoeg heeft onderbouwd dat hij daadwerkelijk van plan was de prinsessen om het leven te brengen. Volgens de verdediging dacht de verdachte dat hij van Amalia de opdracht had gekregen om bijlen te kopen voor een gezamenlijk survivalweekend in Polen. Hij had ook pannen en gedroogd voedsel ingeslagen. De advocaat vindt bovendien dat het OM selectief heeft gekeken naar het gevonden briefje, waarop volgens hem meer namen en teksten stonden.



Verdachte blijft vast

De rechtbank vindt dat er voldoende ernstige bezwaren zijn om Anne langer vast te houden en spreekt van ‘herhalingsgevaar’. Het verzoek van de verdediging om de nachtportier nog te horen, is toegewezen. De uit Uithuizen afkomstige verdachte wordt ook verdacht van het beledigen van politieagenten. De volgende zitting is op 27 juli.

Bron: NOS