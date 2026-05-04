Ali B niet bij uitspraak zedenzaak, maar vluchtgeruchten zijn ‘absolute onzin’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ali B zal donderdag niet aanwezig zijn bij de uitspraak van het gerechtshof in zijn zedenzaak. Dat laat zijn advocaat Bart Swier maandagmiddag weten aan het AD.

Dat de uitspraak emotionele impact zal hebben die Ali B eerst met zijn familie wil delen, noemt de advocaat ‘een prima analyse’.

Lees ook: Angela de Jong vindt dat Ali B zélf aan zijn kinderen moest denken

Geen aanwezigheid bij uitspraak

Ali zal donderdag dus niet in de rechtszaal zitten wanneer het gerechtshof uitspraak doet in zijn zedenzaak. De reden daarvoor wordt door Swier niet verder toegelicht. Volgens de advocaat is elke suggestie dat Ali bij een eventuele gevangenisstraf zou vluchten ‘absolute onzin’. Af en toe wordt gesuggereerd dat hij bij een veroordeling naar Dubai of Marokko zou vertrekken, maar Swier wijst dat van de hand.

Tekst gaat verder onder fragment met Rutger van Castricum.

Reactie op uitspraken bij Vandaag Inside

Ook Rutger Castricum suggereerde kort geleden bij Vandaag Inside dat Ali mogelijk niet zou gaan zitten. Zie video hierboven. Castricum vertelde daarbij dat Ali ooit tegen hem zou hebben gezegd ‘dat hij sowieso niet gaat zitten voor iets wat hij niet heeft gedaan’.

Advocaat: Ali zal straf uitzitten

Bart Swier zegt niets te weten van zo’n telefoongesprek tussen zijn cliënt en Castricum. Volgens de advocaat zal Ali een eventuele gevangenisstraf gewoon uitzitten: ‘Allemaal absolute onzin, hij heeft hier zijn kinderen,’ aldus Swier.