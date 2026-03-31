Angela de Jong over verklaring: ‘Als Ali B aan zijn kinderen had gedacht, had hij zijn leuter niet in andere vrouwen gestoken’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela de Jong haalt in haar column voor het AD hard uit naar Ali B na diens verklaring aan het eind van de derde zittingsdag van het hoger beroep. Vooral het moment waarop hij geëmotioneerd sprak over zijn zoontje, schiet bij haar in het verkeerde keelgat.

Volgens Angela de Jong zal vrijwel niemand geraakt zijn door de emoties van Ali B. In haar ogen is het vooral een poging om medelijden op te wekken. Ook over zijn eigen rol is ze glashelder.

Ali B in tranen

Ali schoot tijdens zijn verklaring vol toen hij vertelde dat zijn zoontje na school thuiskwam met de vraag of zijn vader naar de gevangenis moest. Kinderen op school zouden dat hebben gezegd. Angela noemt dat moment in haar column echter ‘krokodillentranen’ en denkt niet dat iemand daarin zal trappen.

Hard oordeel over eigen verantwoordelijkheid

Voor Angela is het duidelijk dat Ali zelf verantwoordelijk is voor de situatie waarin hij en zijn gezin terecht zijn gekomen. Ze schrijft: ‘Als Ali zich werkelijk om het welzijn van zijn kinderen had bekommerd, had hij zijn leuter niet jarenlang in allerlei vrouwen gestoken. Dan had hij zich niet door een kandidate van The Voice laten aftrekken in zijn auto, geen jonge meiden in zijn studio uitgenodigd, dan had hij braaf thuis op de bank gezeten in plaats van op ‘schrijverskamp’ te gaan.’

Tijd voor zelfreflectie

Volgens Angela zou Ali beter aan zelfreflectie kunnen doen, nu meerdere vrouwen naar voren zijn gestapt met beschuldigingen en verhalen over zijn gedrag. Ze schrijft: ‘Ali zou in plaats daarvan ook eens eerlijk naar zichzelf kunnen kijken als er zóveel vrouwen vrijwillig naar voren stappen, ook bijvoorbeeld een Birgit Schuurman, om te getuigen dat je een dwingeland bent, geen nee accepteert en makkelijk grenzen over gaat’, waarna ze vervolgt: ‘Maar wie weet, valt het kwartje nog eens, als hij alle tijd heeft om na te denken, bijvoorbeeld in de gevangenis.’

Twijfel over afloop, maar niet over de gevolgen

Tegelijkertijd betwijfelt Angela of het strafrecht uiteindelijk ook echt tot een veroordeling zal leiden. ‘Het strafrecht is helaas niet de beste plek voor slachtoffers van seksueel misbruik en verkrachting. Iedereen die anders beweert, liegt’, schrijft ze. Wel ziet ze één duidelijk gevolg dat volgens haar al vaststaat: ‘Geen enkel zichzelf respecterend bedrijf gaat nog met hem in zee. En dat heeft hij volledig aan zichzelf te danken.’