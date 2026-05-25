Angela Groothuizen over talkshows: ‘Geen zin meer in’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela Groothuizen kiest steeds bewuster voor rust en voor zichzelf.

Aan De Telegraaf vertelt Angela Groothuizen dat ze als zestiger veel meer tijd voor zichzelf neemt. Ze begint haar ochtenden rustiger en plant minder afspraken in.

Lees ook: Angela Groothuizen openhartig over veel jongere dates

Meer ruimte voor zichzelf

Angela merkt dat ze niet meer overal aan mee hoeft te doen. Ze neemt ’s ochtends haar tijd en zorgt ervoor dat haar agenda minder vol staat. Dat past bij een levensfase waarin ze beter voelt waar ze wel en geen energie aan wil besteden.

Tekst gaat verder onder video.

Niet meer aan talkshowtafels

Ook talkshows slaat Angela tegenwoordig liever over. ‘Ik ga niet meer bij talkshows zitten. Dan word ik uitgenodigd om over mijn nieuwe theatershow te praten, maar moet ik weer iets vinden van Johan Derksen die iets geks heeft gezegd. Dan geef je je mening en word je vervolgens online dood verklaard door allerlei mensen. Geen zin meer in. Dan kan ik zeggen dat het me niet boeit, maar het boeit me wel.’

Kwetsbaar blijven

Angela wil zich niet neerleggen bij de harde toon die volgens haar steeds normaler lijkt te worden. ‘Ik wil niet wennen aan die mentaliteit dat het normaal is om nare dingen te zeggen over anderen. Ik vind ook dat je kwetsbaar moet blijven en je het moet aantrekken. Samengevat: ik geniet van het voorrecht dat ik niet meer hoef en steeds beter nee heb leren zeggen.’