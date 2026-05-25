Million Dollar Listing Nederland vanaf vandaag te streamen op Videoland

Tekst: Evelien Berkemeijer

Miljoenenvilla’s, exclusieve listings en deals waar alles afhangt van timing en de juiste connecties: Million Dollar Listing heeft nu ook een Nederlandse editie. Na het internationale succes van Million Dollar Listing in Los Angeles en New York is de zesdelige Videoland Original Million Dollar Listing Nederland vanaf vandaag, maandag 25 mei, in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De realityserie Million Dollar Listing Nederland volgt vier van de meest toonaangevende makelaars van Nederland. Vanuit Amsterdam, Rotterdam en het Gooi opereren zij dagelijks in het hoogste segment van de vastgoedmarkt. Daar is luxe de standaard en staan miljoenenbelangen voortdurend op scherp.

Lees ook: Realityserie André Hazes dit najaar te zien bij Videoland en RTL 5

Vier topmakelaars in de wereld van luxe vastgoed

De serie draait om Bart ter Haar van Ter Haar Makelaars, Karina Nippérus van The Agency Nederland, Leslie de Ruiter van Christie’s International Real Estate Nederland en Mandy Heruer van Montlaré. Zij bewegen zich dagelijks tussen exclusieve woningen, vermogende klanten en deals. Deals waarbij alles draait om timing, vertrouwen en de juiste connecties.

Miljoenenbelangen en bijzondere woningen

De serie laat zien wat er komt kijken bij zakendoen aan de top van de Nederlandse vastgoedmarkt. Zo komen onder meer een landhuis in Bergharen, een luxe villa op Ameland en een prachtig omgebouwde kerk in Utrecht voorbij. Ook volgt het programma de woonwensen van onder anderen Ryan Babel, Bridget Maasland en Monique des Bouvrie. Ambitie, concurrentie en de constante druk om te presteren bepalen daarbij de dynamiek, want aan de top van de markt is stilstaan geen optie.

Eerste Europese bewerking van het format

Million Dollar Listing Nederland is gebaseerd op het voor een Emmy genomineerde format Million Dollar Listing van Bravo. Het format wordt internationaal gelicenseerd door NBCUniversal Formats, een divisie van Universal Studio Group. Million Dollar Listing Nederland is de eerste Europese bewerking van het format en de derde internationale versie, na eerdere edities in de Verenigde Arabische Emiraten en India.