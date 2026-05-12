Realityserie André Hazes dit najaar te zien bij Videoland en RTL 5

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na het laatste concert van zijn succesvolle theatertour in een uitverkochte AFAS Live begint voor André Hazes een nieuw hoofdstuk. In André Hazes: En Nu… volgt de kijker hoe hij deze fase in zijn leven ingaat.

Daarin is te zien hoe André Hazes zijn dagelijkse leven combineert met optredens, familie, vriendschap en nieuwe plannen. Ook zijn relatie met Noa krijgt een grotere plek, terwijl zijn zoon Dré aan de veranderingen went.

Een nieuwe fase thuis

Noa trekt geleidelijk bij André in, wat voor hem en Dré een grote verandering betekent. De serie laat zien hoe hij zijn rol als vader, partner, broer en vriend invult, met de positieve energie en humor die bij hem horen. Ook de band met zus Roxeanne komt voorbij. De relatie tussen de twee is weer zo goed dat ze met beide gezinnen samen op vakantie gaan. Daarnaast maken André en Roxeanne samen een succesvolle podcast.

Volle agenda richting AFAS Live

Naast zijn privéleven werkt André toe naar zijn grote AFAS Live-show in november. Hij treedt wekelijks op, leert koken, coacht het voetbalteam van zijn zoon en onderneemt dingen met zijn vriendengroep vol markante figuren.

André deelt alles met de kijker

Over de serie zegt André: ‘In mijn leven is er eigenlijk altijd wel iets gaande. Dat maakt het soms chaotisch, maar vooral heel leuk. Ik heb een bewogen tijd gehad, maar ik sta nu op een punt waarop ik vooral vooruitkijk. In deze serie laat ik zien wie ik nu ben: als vader, als partner, als broer en als vriend. Er breekt een nieuwe fase aan en die voelt goed. Met lieve mensen om me heen, veel plannen en vooral veel zin in wat komt. Ik laat niets achter gesloten deuren: je ziet mij thuis, met mijn zoon, met Noa, met mijn familie en vrienden. Echt zoals het is. Ik kijk er enorm naar uit om dat allemaal te delen met de kijker’. André Hazes: En Nu… wordt geproduceerd door MediaLane en is dit najaar te zien bij Videoland en RTL 5. De documentaires André Hazes: Crossroads en The Next Chapter zijn al te streamen bij Videoland.