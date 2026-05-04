André Hazes wil eerst kindje met Noa voordat ze gaan trouwen

Tekst: Evelien Berkemeijer

André Hazes ziet zijn toekomst met Noa Braaf helemaal voor zich. De zanger zei eerder in zijn podcast al dat hij uiteindelijk met haar wil trouwen, maar dat er eerst nog een kindje mag komen.

In Shownieuws bevestigt André Hazes dat plan opnieuw. Haast hebben de twee daar niet mee. ‘We doen alles heel bewust’, zegt de zanger.

Lees ook: Monique Westenberg blikt vooruit op ontmoeting Noa Braaf en Dré

Ontmoeting met Dré komt dichterbij

Voordat er concreet over kinderen wordt nagedacht, staat eerst de ontmoeting tussen Noa en Dré op de agenda. Volgens de zanger is dat bijna zover. Helemaal onbekend zijn de twee niet meer voor elkaar, want Dré en Noa spreken elkaar al ongeveer een maand via FaceTime. Dat contact verloopt volgens André goed. ‘Het is zelfs zo dat Dré af en toe belt, dan zegt hij: ‘Waar is Noa?’, dan gaat hij met haar praten en dan moet hij niks van mij weten.’ Als de echte ontmoeting ook goed gaat, willen André en Noa verder nadenken over kinderen.

Tekst gaat verder onder video.

Afspraak met Monique

Als het over Monique Westenberg gaat, zegt de zanger dat hij denkt dat de situatie heftig voor haar is, zeker met ‘zijn verleden’. De afspraak dat nieuwe partners Dré pas na een jaar ontmoeten, vindt hij fijn voor Monique. Toch merkte André dat het voor zijn zoon ook ingewikkeld werd.

Jaar wachten bleek lang

‘Op een gegeven moment was het zo dat iedereen Noa had gezien, behalve Dré. Dus ik was bang dat hij zich een beetje buitengesloten voelde.’ In huis waren foto’s en kleding van Noa te zien, waardoor Dré wist dat zij in zijn leven was, terwijl de ontmoeting volgens afspraak uitbleef. ‘Dus voor hem is het wel heel erg nodig. Ik weet niet of als Monique ooit een nieuwe partner zou krijgen, dat ik dit zou willen. Ik vertrouw haar er wel op dat zij weet wanneer het juiste moment is.’ Een jaar wachten bleek volgens André uiteindelijk toch lang.