Monique Westenberg blikt vooruit op ontmoeting Noa Braaf en Dré Hazes

Tekst: Evelien Berkemeijer

Monique Westenberg heeft er vertrouwen in dat een toekomstige kennismaking tussen Noa Braaf en haar zoon Dré goed zal verlopen. De vriendin van André Hazes heeft de jongen nog niet ontmoet, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd.

Tussen Monique Westenberg en André Hazes staat sinds hun definitieve breuk vooral één ding centraal: het ouderschap. Daarbij horen duidelijke afspraken, zodat er voor Dré zoveel mogelijk rust en stabiliteit blijft.

Duidelijke grens binnen co-ouderschap

Monique en André hebben samen afgesproken dat hun zoon nieuwe partners pas leert kennen als de relatie een jaar standhoudt. Met die regel willen zij voorkomen dat Dré te maken krijgt met wisselende mensen in zijn directe omgeving. Noa heeft hem daarom nog niet ontmoet, maar die stap komt wel dichterbij.

Samen ouders, ondanks de breuk

Volgens Monique draait goed co-ouderschap om open contact en onderling vertrouwen. In Fabulous Mama zegt zij: ‘Communicatie is voor mij het allerbelangrijkste in co-ouderschap. Ik vind het belangrijk dat je gewoon bij elkaar binnen kunt lopen. We staan ook samen langs het voetbalveld. Dat hij voelt dat wij een team zijn, ook al zijn we geen stel meer.’ Daarmee onderstreept ze dat zij en André als ouders verbonden blijven.

Ervaring uit het verleden

Voor Monique speelt ook haar eigen jeugd mee in hoe zij hiermee omgaat. Zij weet hoe ingrijpend het kan zijn als kinderen zich hechten aan mensen die later weer verdwijnen. ‘Ik heb dat vroeger zelf anders meegemaakt. Ik hechtte me aan de vriendinnen van mijn vader, die daarna weer uit mijn leven verdwenen.’ Daarom kiest zij nu bewust voor duidelijke afspraken.

Positief over Noa

Monique kijkt met een goed gevoel naar het moment waarop Noa en Dré elkaar zullen ontmoeten. Ze verwacht dat er snel een klik zal zijn. ‘Ik denk juist dat hij het hartstikke leuk met haar gaat hebben.’ Ook over een eerste ontmoeting met Noa zelf is ze positief. ‘Ik kijk er erg naar uit om Noa te ontmoeten. Ze komt op mij over als een normale, leuke meid.’