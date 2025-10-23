Monique Westenberg had moeite met gedrag Bridget Maasland

Tekst: Redactie Weekend

Monique Westenberg vertelt in de podcast Lightless Lounge over de moeilijkste periode in haar leven. In het gesprek met Nikkie de Jager en Wes van Os beschrijft ze een opeenstapeling van verliezen én de publieke aandacht die daarop volgde.

Monique Westenberg deelt dat haar hond overleed (haar zwaarste verlies), kort daarna haar stiefmoeder stierf en een jaar later haar oma. Tegelijkertijd ging André Hazes bij haar weg. Daar had heel Nederland er een mening over en het was overal in het nieuws.

Lees ook: Monique Westenberg herdenkt Joke Bruijs: ‘Ooit de verloofde van mijn vader’

Moeite met relatie in de publiciteit

Monique verwijst in het gesprek naar de periode waarin André een relatie kreeg met Bridget Maasland. Ze zegt: ‘Er was natuurlijk iemand met wie hij toen een relatie aanging, die het overal allemaal heel graag wilde laten zien en ik lag helemaal in de vernieling door de dood van mijn oma.’

Tekst gaat verder onder video.

Opeenstapeling van verlies voor Monique Westenberg

Wanneer Nikkie en Wes om verduidelijking vragen of het om Bridget gaat, bevestigt Monique dat. Ze vertelt dat ze in die periode niet kon rouwen en ‘alles maar in haar face werd gedouwd’. In die pijnlijke periode wilde ze het liefst verdwijnen; tegelijkertijd moest ze ook nog moeder zijn.

Monique geeft aan dat ze de gebeurtenissen inmiddels heeft kunnen verwerken. Bekijk hieronder of hier het hele gesprek.

FOTO: ANP