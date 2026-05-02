Weet je nog: wie staat hier op de foto?

Tekst: Redactie Weekend

We halen een oude foto uit de archieven: wie staat hierop? Scrol snel door om het te weten.

Op deze foto zien we Carlo Boszhard op de set van Liefde Op Het Eerste Gezicht. Het programma werd aanvankelijk gepresenteerd door Rolf Wouters, die in de eerste afleveringen samenwerkte met Caroline Tensen. Na de overstap naar Veronica nam Mike Starink de presentatie over, waarna Carlo in 1996 het gezicht werd van de show bij de terugkeer naar RTL 4.

Lees ook: Weet je nog? André van Duin met De Balletjes Van De Koningin

Zes vrijgezelle deelnemers

In Liefde Op Het Eerste Gezicht draaide alles om zes vrijgezelle deelnemers. Aan de hand van zes vragen ontdekten zij of ze mogelijk bij een van de andere deelnemers zouden passen. Wanneer een man en een vrouw elkaar uitkozen, mochten ze buiten het programma om samen een avondje uit. In de volgende uitzending kwamen ze daar vervolgens op terug. Daarna werd met behulp van acht vragen getest of de twee echt bij elkaar pasten. Als alle vragen goed beantwoord werden, wonnen de kandidaten een verre vliegreis.

Bekijk hier een aflevering: