Jade Kops op 19-jarige leeftijd overleden

Tekst: Redactie Weekend

Jade Kops is vanmorgen op 19-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een zeldzame spierceltumor in haar keel. Dat laat haar familie weten via Instagram.

Op haar veertiende kreeg Jade de diagnose rhabdomyosarcoom. Al snel werd duidelijk dat ze niet meer beter zou worden, maar ondanks alles bleef ze haar verhaal delen.

Familie deelt verdrietig nieuws

‘Lieve allemaal, intens verdrietig en ontzettend trots op onze dappere dochter en zus, willen wij laten weten dat Jade vanmorgen om 05.50 uur is overleden in het bijzijn van ons’, schrijft de familie bij een foto van Jade. Het afscheid en de begrafenis vinden plaats in besloten kring. Wie haar een laatste eer wil bewijzen, is vrijdag 1 mei rond 12.15 uur welkom in de erehaag in Naaldwijk.

Diagnose op jonge leeftijd

Jade was pas veertien toen ze hoorde dat ze een spierceltumor in haar keel had. Eerder vertelde ze hoe ingrijpend dat moment was. ‘Het klonk alsof er een man van 80 in mijn bed lag’, zei ze daarover. ‘Diezelfde avond had ik de diagnose al. Het was een enorme klap, de wereld zakte onder m’n voeten vandaan. Zo voelde het echt.’ In de jaren daarna onderging Jade intensieve behandelingen, waaronder honderden chemokuren en tientallen bestralingen.

Open over leven met kanker

In augustus 2024 kreeg Jade te horen dat de tumor bleef groeien en dat verdere behandeling niet meer mogelijk was. Toch bleef ze openhartig vertellen over haar leven met een ongeneeslijke ziekte. Ze schreef het boek Voor altijd jong: mijn leven met kanker, dat een bestseller werd, en deelde via Instagram haar dagelijkse werkelijkheid. Eind 2025 stopte Jade met behandelingen. ‘In deze fase is kwaliteit van leven belangrijker’, liet ze weten.

Bijzondere inzet voor anderen

Met haar bekendheid wist Jade veel mensen te raken en inspireren. Ook zette ze zich in voor anderen: ze haalde bijna twee miljoen euro op voor het Prinses Máxima Centrum en richtte Stichting Jade op. Voor haar bijzondere inzet werd ze in 2024 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In februari vierde Jade nog haar negentiende verjaardag, kort daarna ging haar gezondheid snel achteruit.