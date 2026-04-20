Boekenbal 2025 Jade Kops

Jade Kops heeft moeite met drinken en praten door slijm

Tekst: Denise Delgado

20/04/2026

Jade Kops heeft op Instagram een nieuwe update gedeeld over haar gezondheid. De 19-jarige socialmediapersoonlijkheid vertelt dat ze vooral in de ochtend veel last heeft van slijm, waardoor praten moeilijk gaat.

Nieuw aparaat

Om daar beter mee om te kunnen gaan, heeft Jade nu een nieuw apparaat waarmee ze het slijm kan wegzuigen. Volgens haar werkte dat vanochtend al goed. ‘Het is vanochtend gelukt om wat slijm hiermee weg te zuigen, waardoor ik toen al gelijk kon genieten van een cappuccino en iets makkelijker kon praten.’

Dat moment voelde voor Jade als een ‘geluksmoment’, schrijft ze bij een foto van het apparaat. Ze houdt haar volgers al langer op de hoogte van haar situatie.

Scherm­afbeelding 2026 04 20 Om 10.26.42
Instagram: @mijnlevenmetkanker_

Uitbehandeld

Eerder dit jaar maakte Jade bekend dat ze is uitbehandeld en niet meer beter wordt. Sindsdien brengt ze naar eigen zeggen veel tijd in bed door. Ook schreef ze het boek Voor altijd jong over haar ziekte.

