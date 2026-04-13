Jade Kops geniet na weken binnen van ‘heerlijk rondje buiten’

Tekst: Denise Delgado

Jade Kops is voor het eerst in tweeënhalve week weer naar buiten geweest. Op Instagram deelt de 19-jarige socialmediapersoonlijkheid dat ze genoten heeft van een ‘heerlijk rondje buiten’.

Drempel was hoog

Toch was die stap voor haar allesbehalve makkelijk. Jade, die sinds 2021 leeft met een zeldzame vorm van kanker, vertelt dat de drempel om naar buiten te gaan hoog was. Dat komt onder meer doordat ze nu afhankelijk is van een rolstoel.

“Ik kan nu niks anders dan in de rolstoel zitten en daardoor vind ik het ontzettend spannend om mezelf op deze manier te laten zien”, schrijft ze. Ook zegt ze zich onzeker te voelen door de zichtbare bult onder haar oor en de oogpleister die ze draagt. “Alles maakt mij heel onzeker.”

Lichtpuntje

Ondanks die gevoelens kijkt Jade positief terug op het moment. Ze noemt het een lichtpuntje en schrijft dat het uiteindelijk echt heerlijk was om even buiten te zijn. Volgens haar stapte ze daarna met een grote glimlach weer naar binnen.

Jade houdt haar volgers al langer op de hoogte van haar gezondheidssituatie. Eerder dit jaar liet ze weten dat ze is uitbehandeld en niet meer zal genezen. Sindsdien is haar gezondheid verder achteruitgegaan.

