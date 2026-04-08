Jade Kops heeft het zwaar: ‘Mijn allergrootste nachtmerrie’

Tekst: Denise Delgado

Jade Kops laat weten dat ze het mentaal erg zwaar heeft. De 19-jarige socialmediapersoonlijkheid, die sinds 2021 leeft met een zeldzame vorm van kanker, deelt op Instagram dat het verdriet om haar situatie haar soms overspoelt.

In haar Stories schrijft Jade dat het lichamelijk die dag nog wel ging, maar dat ze mentaal door een diep dal gaat. Vooral het besef dat ze in de laatste fase van haar leven zit en afscheid zal moeten nemen van de mensen om haar heen, valt haar zwaar. ‘Volgens haar is niet in woorden uit te drukken hoeveel pijn dat vanbinnen doet.’Geen woord beschrijft hoe dat vanbinnen voelt. Het doet intens veel pijn en is mijn allergrootste nachtmerrie.’

Instagram: @mijnlevenmetkanker_

Ander leven in gedachten

Ook staat Jade stil bij alles wat haar wordt ontnomen. In plaats van ziek in bed te liggen, had ze graag willen studeren, uitgaan met vriendinnen en later een gezin opbouwen. ‘Ik zou uiteindelijk willen trouwen met de liefde van mijn leven, een kleuterklas draaien en moeder worden van de leukste kindjes. Ik had zo’n ander leven in gedachten.’

In februari deelde Jade al dat ze ingrijpend nieuws had gekregen over haar gezondheid. Toen bleek dat de tumor in haar hoofd in korte tijd fors was gegroeid en zich bijna overal aan de linkerkant van haar gezicht bevindt. Ze omschreef die uitslag destijds als het begin van het einde.

Brief aan tumor

Sindsdien houdt Jade haar volgers openhartig op de hoogte van haar situatie. Hoewel haar gezondheid verder achteruitging, vond ze ook wat verlichting in nieuwe medicatie. Eerder deze week deelde ze nog haar derde brief aan haar tumor, waarin ze schreef bang te zijn om niet meer wakker te worden.

