Jade Kops deelt aangrijpende brief aan haar tumor: ‘Vertraag alsjeblieft’

Jade Kops heeft op Instagram een aangrijpende brief gedeeld, gericht aan haar tumor. Daarin schrijft de 19-jarige openhartig over haar angst, uitputting en de harde realiteit van haar ziekte.

Allergrootste nachtmerrie

“Ik leef in de allergrootste nachtmerrie die ik me maar kan voorstellen. En dat komt allemaal door jou”, schrijft Jade. De influencer, die sinds 2021 een zeldzame vorm van kanker heeft, vertelt dat ze elke avond bang is om de volgende ochtend niet meer wakker te worden.

Volgens Jade eist haar ziekte steeds meer van haar. Ze schrijft dat ze intens moe is op een manier die bijna niet uit te leggen is en dat ze langzaam afscheid neemt van wie ze ooit was. “Ik ben bang voor wat er komt en bang voor hoe snel alles zal gaan”, deelt ze. Soms voelt iedere dag voor haar als een strijd die ze niet meer kan winnen, maar alleen nog kan doorstaan.

Ook het dagelijks leven wordt volgens Jade steeds zwaarder. Waar dingen eerder nog lukten, kosten ze haar nu veel moeite of gaan ze helemaal niet meer. Ze schrijft dat haar dagen zich vooral in bed afspelen, terwijl ze is aangesloten op vier medicatiepompen.

Aan het einde van haar brief richt ze zich nog één keer rechtstreeks tot haar tumor, met een wanhopige wens. Als die niet verdwijnt, hoopt ze dat alles in elk geval langzamer gaat. Jade schrijft dat ze graag nog wat langer wil blijven, nog wat langer wil voelen en nog dichtbij de mensen wil zijn van wie ze houdt.

