Jade Kops deelt hartverscheurend nieuws over levensverwachting: ‘Enkele weken’

Tekst: Denise Delgado

Het nieuws dat Jade Kops (19) nu deelt, is nauwelijks te bevatten. Op Instagram schrijft de influencer, die sinds 2021 tegen kanker vecht, dat artsen haar hebben verteld dat de tijd die haar nog rest waarschijnlijk in weken wordt gemeten.

Over dat gesprek is ze open en duidelijk. “Hoewel ik het al vermoedde, voelden de woorden ‘we praten over enkele weken’ als een donderslag bij heldere hemel. Het kunnen twee weken zijn, maar het kunnen ook acht weken zijn.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Tumor gegroeid

Vorige week maakte Jade al bekend dat ze ingrijpend nieuws had gekregen: de tumor in haar hoofd is in zeer korte tijd extreem gegroeid en bevindt zich inmiddels bijna overal aan de linkerkant van haar gezicht. De impact van dat moment beschrijft ze rauw: “Mijn tranen bleven maar stromen en ik viel zelfs bijna flauw.”

Ook het besef dat het nu écht dichtbij komt, hakt er volgens haar diep in. “Wat lang als een verre schaduw voelde, staat dus nu bijna naast me. Dit doet zo ontzettend veel pijn.”

Afscheid nemen

Jade gaat verder: “Nu, twee dagen later, ben ik nog steeds enorm verslagen en ik denk dat dit ook zo zal blijven. Naast dat ik last heb van de toenemende klachten, heb ik ook last om dit een plekje te geven. Het voelt als een onmogelijke opgave. Het besef dat ik binnenkort afscheid moet nemen van dit prachtige leven, breekt mijn hart elke keer opnieuw en zorgt voor paniek. Wat als dit het is?”

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MIJNLEVENMETKANKER_