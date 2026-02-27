Terminaal zieke Jade Kops deelt heftige update: ‘Het begin van het einde’

Tekst: Denise Delgado

Influencer Jade Kops (19) heeft een zorgelijke gezondheidsupdate gedeeld. Na een MRI-scan kreeg ze te horen dat de tumor in haar hoofd in korte tijd sterk is gegroeid. Op Instagram schrijft ze dat ze hierdoor in de “laatste fase” van haar leven is beland.

‘De uitslag is heel slecht’

Jade vertelt dat de uitslag haar hard raakte. Ze schrijft dat ze woorden hoorde die ’te zwaar’ voelen en dat wat ze op het beeldscherm zag iets is wat ze liever nooit had willen meemaken. Volgens haar is de uitslag ‘heel slecht’.

Tumor verspreid naar gezicht

De tumor zou zich inmiddels bijna overal aan de linkerkant van haar gezicht bevinden, onder meer rond haar oor, nek, neus en oog, en in de richting van haar hersenen en luchtpijp. Jade noemt dat ‘vreselijk verdrietig”’en moeilijk te bevatten.

De laatste fase

Ze zat al in de palliatieve fase, maar artsen zouden hebben gezegd dat haar situatie nu ‘nog een stap verder’ is gegaan. Bij eerdere scans was er volgens hen nog ruimte rondom de tumor, maar dat is nu niet meer zo.

Elke dag is een cadeau

Hoeveel tijd ze nog heeft, is niet duidelijk. Jade schrijft dat ze dat misschien ook niet precies wil weten. Ze probeert vast te houden aan het idee dat elke dag een cadeau is, en hoopt nog zoveel mogelijk herinneringen te maken met de mensen van wie ze houdt.

Sinds 2021 ziek

Jade vecht sinds juli 2021 tegen kanker en schrijft dat het moeilijk is te accepteren dat ze is uitbehandeld. Ze omschrijft haar gevoelens als machteloos, verdrietig en bang, bang voor pijn en voor wat er komt. Ze sluit af met de woorden dat deze uitslag voor haar voelt als ‘het begin van het einde’.

BEELD: ANP