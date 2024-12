Mattie deelt emotioneel afscheidsgesprek met Eva uit Over Mijn Lijk

Mattie Valk heeft vrijdag een emotioneel afscheidstelefoontje met Eva Hermans-Kroot gevoerd. De Qmusic-dj deelde het gesprek maandag met zijn luisteraars. Valk en zijn collega Marieke Elsinga belden de afgelopen drie jaar in hun uitzending regelmatig met Eva, die zaterdag op 26-jarige leeftijd overleed aan kanker.

“Ik weet even niet hoe ik aan dit gesprek moet beginnen. Dit is ons laatste gesprek”, begint Mattie het telefoontje, dat vrijdag werd opgenomen. Daarop moet Eva hard huilen en verontschuldigt ze zich. “Ik heb heel erg het idee van: dadelijk ben ik er niet meer en dan heb ik geen afscheid genomen”, zegt ze. Mattie vraagt daarop of mensen bij haar op bezoek komen om afscheid te nemen. “Ja, want ik ga niet naar die mensen toe”, zegt Eva gevat, gevolgd door een zacht lachje.

Later in het gesprek raakt ook Mattie erg geëmotioneerd. “Ik ga je ongelooflijk missen, en wij allemaal. Weet dat je stem, je lach en jouw manier van in het leven staan, zo lang als ik leef, zal nagalmen in mijn hoofd”, aldus Mattie. “Ik vond het zo’n voorrecht jou te leren kennen. Ik ga je nooit vergeten.”

De twee bespreken daarop hoe onwerkelijk het is dat ze nu afscheid nemen van elkaar. “Ik kan niet geloven dat we dit gesprek hebben Eva”, aldus Mattie. “Dank je wel namens al onze luisteraars. En maak ze gek daarboven, lieverd. Dag lieve Eva. Love you”