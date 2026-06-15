Humberto Tan blikt terug op RTL Tonight: ‘Ga het wat rustiger aan doen op tv’

Tekst: Ruth Smeets

Humberto Tan (60) kijkt met een dubbel gevoel terug op RTL Tonight. De talkshow is vrijdagavond voor het laatst te zien, nadat eerder al bekend werd dat RTL de stekker uit het programma trekt.

De presentator erkent dat RTL Tonight niet heeft gebracht wat ervan werd gehoopt. Toch wil Humberto het programma niet afsluiten met bitterheid.

Humberto over einde RTL Tonight

Humberto Tan zegt tegen RTL Boulevard dat het stoppen van RTL Tonight hem niet onberoerd laat. ‘Het is natuurlijk een bitterzoet gevoel’, vertelt Humberto. ‘Maar tegelijkertijd, er is al zoveel over gezegd en gedaan. Het is gewoon mooi geweest. We hebben het geprobeerd en het is niet gelukt. Soms wordt er een risico genomen dat zich uiteindelijk niet uitbetaalt.’

Programma trok te weinig kijkers

Dat de talkshow nu stopt, vindt Humberto begrijpelijk. ‘Dan is het ook logisch dat het stopt’, zegt hij. ‘De kijkcijfers bleven achter. Dan is de conclusie duidelijk: dan moet je stoppen.’ RTL Tonight kwam zelden boven de 400.000 kijkers uit en bleef daarmee achter bij concurrerende programma’s als Vandaag Inside. Ook de vorm van het programma, met een desk en vaste duiders, kreeg veel kritiek.

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Geen bitterheid bij Humberto

Hoewel de presentator teleurgesteld was over het verloop, overheerst inmiddels berusting. ‘De frustratie was er, maar die is nu weggeëbd’, zegt Humberto. ‘Nu wil ik alleen maar terugkijken in tevredenheid en dankbaarheid, en niet in bitterheid.’ RTL Tonight werd gepresenteerd door Renze Klamer, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. Renze stapte in november al op, omdat hij zich niet kon vinden in de opzet.

Voorlopig rustiger aan op televisie

Na het einde van RTL Tonight heeft Humberto geen vast televisieprogramma meer bij RTL. Toch betekent dat niet dat hij niets om handen heeft. Aan Shownieuws vertelt hij: ‘Ik ga heel veel doen, maar op televisie ga ik het wat rustiger aan doen. Ik heb nog steeds mijn podcast met Michiel Vos en daarnaast heb ik nog wat projecten lopen. Daarnaast ga ik veel op reis, dus ik ga me niet vervelen.’

Toekomst nog onduidelijk

Of Humberto binnenkort terugkeert met een nieuwe talkshow, is nog niet duidelijk. De presentator houdt daarover voorlopig de boot af. ‘Er zijn voortdurend gesprekken, maar wat er gaat gebeuren dat weet ik zelf ook nog niet, dus dat moeten we nog even afwachten.’ RTL 4 richt de talkshow-avonden na de zomer opnieuw in. Renze krijgt dan weer een eigen talkshow in een vertrouwde talkshowopzet.