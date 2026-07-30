Ronald Koeman deelt belangrijke boodschap bij vakantiefoto met zijn vrouw Bartina

Tekst: Ruth Smeets

Na een intensief jaar in de voetbalwereld heeft Ronald Koeman (63) eindelijk ruimte om tot rust te komen. Samen met zijn vrouw Bartina Koeman (65) geniet de bondscoach van een ontspannen vakantie.

Op Instagram laat Ronald Koeman zien hoe waardevol die tijd samen voor hem is. Hij deelt een zonnige foto waarop het echtpaar stralend poseert op een boot. Bij het beeld schrijft hij een duidelijke boodschap: ‘De rest is onbelangrijk in het leven’.

Even alle aandacht voor Bartina

De vakantie komt voor Ronald op een bijzonder welkom moment. Na een drukke periode met het Nederlands elftal kan hij zich nu volledig richten op Bartina. Zij leeft al jaren met een chronische vorm van borstkanker, waardoor gezamenlijke momenten voor het stel extra betekenis hebben.

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Al jarenlang onafscheidelijk

Ronald en Bartina leerden elkaar in de jaren tachtig kennen en trouwden in 1985. Sindsdien stonden ze samen voor mooie, maar ook moeilijke tijden. Tijdens zijn lange voetbalcarrière kon Ronald altijd rekenen op de steun van zijn vrouw.

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Eerder vertelde Ronald hoe lastig hij het vond om tijdens het WK niet bij Bartina te kunnen zijn terwijl zij behandelingen onderging. ‘Soms is het moeilijk, omdat ze iedere week behandelingen heeft. Dat is ook de reden dat ze in principe niet deze kant op kan gaan’, zei hij destijds tegen ESPN. Nu het drukke voetbalseizoen voorbij is, kiest Ronald bewust voor rust en samenzijn. De vakantiefoto laat niet alleen een gelukkig stel zien, maar onderstreept vooral wat voor de bondscoach het allerbelangrijkste is.