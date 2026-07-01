Ronald Koeman vertrekt als bondscoach na pijnlijke uitschakeling Oranje

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bondscoach Ronald Koeman vertrekt bij het Nederlands elftal. Dat heeft hij dinsdag laten weten via sociale media, na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko.

Nederland verloor dinsdagochtend Nederlandse tijd na penalty’s van Marokko. In de reguliere speeltijd en de verlenging bleef het 1-1. De bondscoach lag na afloop zwaar onder vuur vanwege zijn verdedigende tactiek. Nu heeft Ronald Koeman dus van zich laten horen.

Afscheid met trots en pijn

Ronald schrijft: ‘Afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands Elftal af te sluiten.’ Hij blikt met trots en dankbaarheid terug op zijn loopbaan, waarin hij werkte bij onder meer Vitesse, Ajax, PSV, Feyenoord, FC Barcelona en twee periodes bij Oranje. Tegelijk noemt de bondscoach het pijnlijk dat zijn periode bij Oranje zo eindigt. ‘We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik.’

Zware periode door ziekte Bartina

Ook zijn vrouw Bartina speelt een grote rol in zijn verhaal. Zij strijdt tegen borstkanker, die is teruggekeerd met uitzaaiingen. Ronald schrijft dat de afgelopen jaren hem opnieuw hebben laten beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Eerder zei hij al: ‘Het contact tussen ons gaat over van alles, maar het is duidelijk dat het vaak gaat over hoe ze zich voelt’. Volgens Ronald heeft Bartina hem, ondanks haar eigen ziekteproces, steeds gesteund om zijn werk als bondscoach af te maken.

Veel steun na vertrek

Hoewel de meningen over zijn aanpak tegen Marokko verdeeld zijn, krijgt Ronald ook veel positieve reacties. Edwin van der Toolen schrijft: ‘Ronald je bent een legend! Je kunt niet alles winnen. Dank voor wat je het voetbal en ons als publiek hebt gegeven. En nu… als de sodemieter knuffelen met Bartina!’ Ook Mari van de Ven, Andy van der Meijde en Robert Doornbos spreken hun lof uit. Een ander vat het gevoel van veel supporters samen: ‘Zolang we winnen is iedereen fan. Zodra we verliezen is ineens iedereen bondscoach en expert. Vergeet niet dat Ronald ook gewoon een mens is. Bedankt Koeman voor alles wat je voor Oranje hebt gedaan. Respect’.

Eerder werd het vertrek al voorspeld in VI Oranje: