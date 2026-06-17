Wie is Bartina, de vrouw die Ronald Koeman al jaren steunt?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Terwijl Ronald Koeman in de Verenigde Staten bezig is met zijn jacht op de wereldtitel, speelt thuis een veel persoonlijkere strijd. Zijn vrouw Bartina Koeman is al tientallen jaren zijn vaste steun, maar staat momenteel zelf voor een loodzware periode.

Hun liefde begon begin jaren tachtig in Groningen en groeide uit tot een huwelijk van meer dan 38 jaar. Achter Ronald Koeman staat een vrouw die niet alleen zijn gezin draaiende hield, maar ook haar eigen pad bleef volgen. Dit weten we over Bartina.

Een liefde die al decennia standhoudt

Wie naar Ronald Koeman kijkt, ziet niet alleen een succesvolle voetbalman, maar ook iemand die al bijna zijn hele volwassen leven wordt gesteund door Bartina. De twee ontmoetten elkaar in Groningen, waar hij als jonge voetballer naam begon te maken en zij in de kapsalon van haar moeder werkte. Vanaf dat moment bleven ze samen, door alle verhuizingen, successen en moeilijke momenten heen. Met hun kinderen Debbie, Tim en Ronald jr. bouwden ze telkens opnieuw een thuis, of dat nu in Barcelona, Lissabon of Liverpool was.

Tekst gaat verder onder post.

Meer dan de vrouw van

Bartina is nooit alleen de vrouw naast een bekende coach geweest. Ze ontwikkelde zich door de jaren heen tot ondernemer en zette haar eigen cosmetica- en huidverzorgingslijn op. Daarmee liet ze zien dat ze naast gevoel voor stijl en glamour ook zakelijk inzicht heeft. Toch bleef ze volgens de aangeleverde informatie altijd dicht bij haar Groningse nuchterheid, hoe luxe het leven rondom de voetbalwereld soms ook werd.

Een zware strijd thuis

De laatste jaren is er veel veranderd binnen het gezin. Bartina strijdt tegen borstkanker, die is teruggekeerd met uitzaaiingen. Dat maakt deze periode voor Ronald bijzonder beladen: terwijl hij in de spotlights staat, ondergaat zij in Nederland wekelijks behandelingen. Over hun contact vertelde de bondscoach aan ESPN: ‘Het contact tussen ons gaat over van alles, maar het is duidelijk dat het vaak gaat over hoe ze zich voelt’. Voetbal is voor hem een uitlaatklep, maar zijn gedachten zijn vanzelfsprekend vaak bij haar.

Hoop, kracht en een grote wens

De kracht van Bartina zit al jaren in haar optimisme. Ze was er voor Ronald toen hij zelf met hartproblemen kampte en hield het gezin bijeen tijdens iedere nieuwe fase in hun leven. Ook nu blijft ze vooruitkijken. Haar grote wens is om, als haar gezondheid het toelaat, naar de finale in de Verenigde Staten te vliegen. Daarmee blijft ze precies wat ze voor Ronald altijd is geweest: zijn grote liefde, zijn steunpilaar en de vrouw die hem met beide benen op de grond houdt.

Koeman vertelt openhartig over de gezondheid van zijn vrouw:

BRON: NOUVEAU, ESPN.