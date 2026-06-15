Ronald Koeman reageert met lach op paginagrote sneer van Joey Veerman

Tekst: Evelien Berkemeijer

Joey Veerman heeft via een paginagrote advertentie een sneer uitgedeeld aan bondscoach Ronald Koeman. De 27-jarige middenvelder van PSV verscheen zaterdagochtend in De Telegraaf in een reclame voor een kledingmerk.

Op de advertentie staat Joey Veerman op een dijk langs het water, met daarbij de tekst: ‘Denim with true character’. De bal met ‘Holland’ erbij zorgt voor een duidelijke verwijzing naar het WK voetbal, dat donderdag zonder hem is begonnen. Oftewel: een bericht voor Ronald Koeman.

Joey Veerman niet geselecteerd voor WK

De bondscoach selecteerde de 27-jarige middenvelder niet voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In aanloop naar het toernooi zei de bondscoach: ‘Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld’. Daar voegde hij aan toe: ‘Het karakter van Joey is anders.’

Tekst gaat verder onder post met de advertentie.

Woorden vielen verkeerd

Die woorden over zijn karakter vielen verkeerd bij de Volendammer. Joey reageerde vorige maand voor de camera van ESPN: ‘Als je met zulke persconferenties komt en zegt dat mijn karakter niet goed is, dan ben ik er op een gegeven moment wel klaar mee’.

Reactie van Ronald Koeman

De bondscoach heeft inmiddels gereageerd op de sneer in de advertentie. Hij kan erom lachen en zegt: ‘Hij heeft er nog wat aan verdiend waarschijnlijk, dus dat is mooi voor hem, en voor de rest vind ik het prima.’ Bekijk zijn reactie hieronder.