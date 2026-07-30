Uitgever eist miljoenen van prins Harry na verloren rechtszaak

Tekst: Ruth Smeets

De verloren rechtszaak tegen de uitgever van de Daily Mail kan prins Harry en zes andere Britse prominenten duur komen te staan. Associated Newspapers Limited eist een tussentijdse betaling van 10 miljoen pond, omgerekend bijna 11,7 miljoen euro.

De uitgever zegt zelf ongeveer 34 miljoen pond aan de zaak te hebben uitgegeven. Volgens ANL moet de verliezende partij daarom opdraaien voor een groot deel van de kosten. Prins Harry en de andere eisers vinden dat bedrag buitenproportioneel en hebben zelf een tussentijdse betaling van 8 miljoen pond voorgesteld.

Beschuldigingen volledig van tafel

Prins Harry, Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Doreen Lawrence en Simon Hughes beschuldigden journalisten ervan op illegale wijze informatie te hebben verzameld. Zo zouden onder meer telefoongesprekken zijn afgeluisterd. De rechter ging daar niet in mee en oordeelde dat de aantijgingen onvoldoende waren onderbouwd. Alle vorderingen werden daarom afgewezen.

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Advocaat Antony White stelde tijdens de zitting dat de zaak op een uitzonderlijk rommelige en onverantwoorde manier was gevoerd. Volgens hem waren veel beschuldigingen nauwelijks met documenten onderbouwd en werden onderdelen van de zaak tijdens het proces steeds aangepast. ‘De omvang van deze steeds veranderende zaak was zeer onredelijk en onvergeeflijk’, zei hij. Ook sprak White van een ‘ongepaste en roekeloze’ aanpak.

Verzekering prins Harry dekt mogelijk niet alles

De zeven eisers hebben gezamenlijk een verzekering van 16,2 miljoen pond. Mocht de rechter besluiten dat zij een veel groter deel van de kosten moeten betalen, dan kunnen zij persoonlijk worden aangesproken voor het bedrag dat daarbovenop komt. Hun advocaat David Sherborne noemt de rekening van Associated ‘verbazingwekkend hoog’ en vindt dat de uitgever met een ‘kosten noch moeite gespaard’-mentaliteit heeft geprocedeerd.

Uitspraak volgt later

Associated wil dat de kosten op een zwaardere grondslag worden toegewezen. Daardoor zouden prins Harry en de anderen mogelijk voor een aanzienlijk deel van de volledige juridische rekening opdraaien. White zei daarover: ‘Als het gedrag van de eisers in deze procedure geen aanleiding geeft tot zo’n kostenveroordeling, is het moeilijk voor te stellen in welke zaak dat dan wel zou gebeuren.’ De rechter maakt zijn beslissing op een later moment bekend.