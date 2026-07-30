George Clooney en zijn gezin ontvluchten hun Franse woning vanwege natuurbranden: ‘Geen idee of ons huis dit zal doorstaan’

Tekst: Ruth Smeets

George Clooney (65) en zijn vrouw Amal (48) hebben hun woning in Zuid-Frankrijk hals over kop moeten verlaten. Door een natuurbrand in de buurt van Brignoles werd ook het gezin van de Amerikaanse filmster geëvacueerd.

In de regio woeden meerdere branden en honderden inwoners moesten hun huis achterlaten. De woning van George en Amal ligt in een van de getroffen gebieden.

Angst om geliefde Franse woning

Volgens een woordvoerder heeft George Clooney een brief gestuurd aan de burgemeester van Brignoles. Daarin laat de acteur weten dat het gezin in grote onzekerheid verkeert. ‘We hebben op dit moment geen idee of ons mooie huis dit vreselijke moment zal doorstaan’, schrijft hij. George kocht de woning in 2021. Samen met Amal en hun tweeling Alexander en Ella woont hij op Domaine du Canadel. Eind vorig jaar kreeg het hele gezin de Franse nationaliteit.

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Ondanks de zorgen om hun eigen huis denken George en Amal ook aan de andere inwoners. ‘We hopen dat u en de inwoners van onze stad veilig zijn, en Amal en ik willen onderstrepen dat we, wat er ook met ons dorp gebeurt, deel uitmaken van deze gemeenschap en zullen bijdragen aan het herstel ervan. We houden van Brignoles en van de vrienden die er wonen.’ Het stel maakt daarmee duidelijk dat het de plaats niet de rug zal toekeren. Wat de gevolgen van de brand ook zijn, George en Amal willen helpen bij de wederopbouw.

‘Hij hoort er gewoon bij’

De betrokkenheid van George komt voor de inwoners niet uit de lucht vallen. Eerder doneerde hij al 20.000 euro aan slachtoffers van overstromingen in de omgeving. Ook traiteur Thomas Quilibrano spreekt vol lof over de filmster. ‘Clooney is heel sympathiek’, vertelt hij. ‘Geen toeters en bellen, nee: heel gewoon. Hij hoort er gewoon bij in Brignoles. Als hij op straat loopt zegt hij alle mensen gedag. Hij zegt tegen iedereen bonjour. Nou ja, wel met een zwaar Amerikaans accent.’