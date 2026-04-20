Na 20 jaar is George Clooney niet langer hét gezicht van Nespresso: Dua Lipa neemt over

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na twintig jaar schuift Nespresso een nieuw boegbeeld naar voren. Niet langer George Clooney, maar wel Dua Lipa speelt voortaan de hoofdrol in de campagnes van het koffiemerk.

In de nieuwe reclamespot proeft de Britse zangeres Dua Lipa verschillende koffiesoorten en -drankjes op uiteenlopende locaties, van een jacht op het Comomeer tot een Frans lavendelveld, een jungle en een luchtbed. George Clooney blijft wel aanwezig in beeld, maar moet duidelijk plaatsmaken voor een nieuwe leading lady. Wanneer hij haar op het einde van de spot hoort afsluiten met ‘What else?’, repliceert hij dat dat zijn zinnetje is.

Twee decennia later een nieuw gezicht

Met de campagne neemt Nespresso na twintig jaar afscheid van Clooney als hét gezicht van het merk. De acteur krijgt nog een bijrol, terwijl Dua Lipa nu centraal staat. Daarmee kiest Nespresso duidelijk voor een nieuwe richting, waarin het merk jonger wil ogen en meer aansluiting zoekt bij Gen Z.

Nieuwe campagne moet nieuw tijdperk inluiden

Hoofd marketing Leonardo Aizpuru kondigde de eerste spot met Dua Lipa aan op LinkedIn. ‘Een paar weken geleden kondigden we Dua Lipa aan als de nieuwe wereldwijde merkambassadeur van Nespresso – en de reactie maakte één ding duidelijk: er is enorm veel enthousiasme voor wat komen gaat. Vandaag beginnen we. Vertuo World is de eerste stap in een nieuw Nespresso-universum – een creatief hoofdstuk gevormd door smaak, cultuur en nieuwsgierigheid, dat weerspiegelt hoe de #koffiecultuur expressiever, vloeiender en persoonlijker wordt.’

Koffie en cultuur dichter bij elkaar

Volgens Aizpuru moet de campagne koffie nadrukkelijker verbinden met cultuur en creativiteit. ‘De film die we delen is een uitnodiging om die wereld te ontdekken. Met Dua – en een bekende knipoog naar George Clooney – brengen we koffie en cultuur nog dichter bij elkaar. Het is tevens de eerste wereldwijde campagne die is ontwikkeld in samenwerking met ons nieuwe wereldwijde creatieve bureau, Leo Constellation – het begin van een frisse creatieve reis voor het merk. Vertuo World is nog maar het begin.’

Mik op een jonger publiek

Dat Nespresso wil verjongen, blijkt ook uit de keuze voor de drankjes in de spot. Dua Lipa drinkt niet alleen espresso, maar ook hippere varianten zoals ijskoffie en espresso martini. In een eerdere aankondiging noemde Aizpuru haar een logische keuze voor het merk. ‘Wat me zo aanspreekt aan Dua is niet alleen haar wereldwijde invloed of artistieke succes. Het is de manier waarop ze zich in de wereld beweegt: nieuwsgierig, cultureel onderlegd, creatief onbevreesd en altijd onmiskenbaar zichzelf.’

