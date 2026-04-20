Andrew Lloyd Webber open over alcoholverslaving: ‘Ik dronk jarenlang stiekem door’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Andrew Lloyd Webber heeft onthuld dat hij een herstellende alcoholist is. De componist vertelt dat hij jarenlang in het geheim bleef drinken, nadat hij mensen had verteld dat hij was gestopt.

De 78-jarige musicalmaker deed zijn verhaal in een openhartig interview met The Times, dat op zaterdag 18 april verscheen. Daarin zegt hij dat hij zestien maanden geleden besloot hulp te zoeken. ‘Ik ben een herstellende alcoholist,’ aldus Andrew Lloyd Webber. Ook zei hij: ‘Zestien maanden geleden besloot ik dat ik hulp nodig had en het is het beste wat me ooit is overkomen.’

Eerdere stoppoging zonder steun

De componist vertelde dat hij tijdens zijn werk aan School of Rock op Broadway, tussen 2015 en 2016, al eens probeerde te stoppen met drinken. Achteraf ziet hij dat hij dat toen zonder de juiste begeleiding deed. ‘Ik zat vastberaden te worstelen, zonder enige vorm van steun,’ legde hij uit. Ook raakte hij ervan overtuigd dat alcohol misschien samenhing met zijn creativiteit. ‘Ik begon me zorgen te maken dat ik niet creatief genoeg was. En ik dacht: “Maar ik heb iedereen verteld dat ik niet drink.” Dus begon ik stiekem te drinken,’ herinnerde hij zich.

Dieptepunt voor zijn gezin

Volgens Andrew Lloyd Webber werd voor veel mensen in zijn omgeving al snel duidelijk dat hij toch weer dronk. De componist zegt dat hij in een neerwaartse spiraal belandde, die ongeveer achttien maanden geleden een hoogtepunt bereikte. Daardoor kwam zijn gezin volgens hem in ‘een wanhopige situatie’ terecht. ‘Mijn vrouw had het gevoel dat ze niet verder kon,’ zei hij. Een opname in een afkickkliniek hielp uiteindelijk niet, maar zijn eerste bezoek aan een bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten bleek wel een keerpunt.

Nuchter leven geeft nieuwe blik

Sindsdien bezoekt de componist dagelijks een bijeenkomst, ongeacht in welke stad hij is. Vooral het gevoel van gelijkwaardigheid spreekt hem aan. ‘Wat ik er zo fijn aan vind, is dat je een ruimte binnenstapt en iedereen gelijk is. Ik heb vrienden gemaakt die ik nooit voor mogelijk had gehouden,’ aldus Andrew Lloyd Webber. Ook de herkenning in de verhalen van anderen maakte indruk. ‘Het ging over de absurde dingen die je doet, het verstoppen en het doen alsof,’ zei hij.

Productieve periode

Andrew Lloyd Webber zegt dat hij momenteel een van de productiefste fases uit zijn carrière beleeft. Zijn nieuwe show Cats: The Jellicle Ball ging onlangs in première en kreeg lovende recensies. Daarnaast werkt de componist aan twee nieuwe shows, terwijl ook heropvoeringen en spin-offs van eerder werk nog te zien zijn. Nuchter naar zijn eigen werk kijken, voelt voor hem anders dan vroeger. ‘Als je niet drinkt, denk je: “Mijn God, wat heb ik toch een geluk?”’

Bron: Yahoo News