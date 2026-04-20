Oud-journalist Jan Donkers overleden op 82-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jan Donkers, journalist, radiomaker en schrijver, is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in de nacht van zaterdag op zondag in zijn woonplaats Amsterdam.

Jan Donkers stond bekend om zijn grote muziekkennis en zijn liefde voor Amerika. Meer dan vijftig jaar maakte hij radioprogramma’s, schreef hij boeken en reportages en reisde hij de wereld over. Toen hij 80 werd, nam hij afscheid van de radio. Zijn laatste programma was Gonzo’s Return op NH Gooi.

Muziek en journalistiek

Jan Donkers wist al vroeg dat hij journalist wilde worden. Tijdens zijn studie sociologie begon hij te schrijven voor Propria Cures, waar hij naar eigen zeggen leerde dat in schrijven alles kan en mag. Eind jaren 60 werd hij popmuziekrecensent voor de Volkskrant, als een van de eersten in Nederland die serieus over popmuziek schreven. Ook interviewde hij voor Aloha grote namen als Frank Zappa, John Lennon en Janis Joplin.

Stem op de radio

Vanaf het eind van de jaren 60 was Donkers ook te horen op de radio, vooral bij de VPRO. Eerst maakte hij programma’s over popmuziek, later verschoof de nadruk naar Amerikaanse rock, soul en blues. Veel van zijn radioprogramma’s droegen Gonzo in de naam, een verwijzing naar de journalistieke stijl die bekend werd door Hunter S. Thompson. Daarnaast werkte hij mee aan Het Gebouw en maakte hij marathoninterviews, waarin hij urenlang met één gast sprak.

Liefde voor Amerika en Amsterdam-Noord

Jan schreef niet alleen over muziek, maar ook over reizen, Amerika en zijn geboortewijk Amsterdam-Noord. Over dat stadsdeel publiceerde hij in de jaren 90 het boek Zo dicht bij Amsterdam, waarvan zeven drukken verschenen. Hoewel hij in Amsterdam bleef wonen, keerde hij niet terug naar Noord. In een interview met de Volkskrant zei hij daar in 2015 over: ‘Noord zit in mijn DNA, ik voel me er thuis. Maar daar wonen zit er niet meer in, ik kan het niet betalen. Ik zal er wel worden begraven’.

Schrijver met een markante stem

Naast zijn journalistieke werk schreef Jan essays, boeken, een kinderboek en twee romans waar hij later niet trots op was. Ook vertaalde hij werk van onder anderen F. Scott Fitzgerald en las hij meer dan honderd audioboeken in, vaak detectives. Zijn markante stem viel daarbij op, al zei hij zelf dat hij zich daar nooit zo bewust van was. In een interview in 2024 zei Donkers daarover: ‘Terwijl ik juist ontzettend veel lol heb in mijn leven. Altijd gehad.’

Bron: NOS