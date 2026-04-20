Alec Baldwin moet voor de rechter om schietincident op set van Rust

Tekst: Evelien Berkemeijer

Alec Baldwin moet mogelijk alsnog voor de civiele rechter verschijnen vanwege de dodelijke schietpartij op de set van Rust in 2021. Een rechter in Los Angeles heeft bepaald dat de zaak van lichttechnicus Serge Svetnoy ontvankelijk is.

Volgens de aanklacht handelde Alec Baldwin nalatig in de aanloop naar het incident. Tijdens repetities op de set in New Mexico vuurde zijn rekwisietpistool een scherp schot af, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam en regisseur Joel Souza gewond raakte. Alec heeft altijd ontkend de trekker te hebben overgehaald. De strafzaak tegen hem in 2024 werd geseponeerd.

Rechter laat deel van claims toe

Svetnoy stelt dat een kogel hem op een haar na miste en houdt Alec en de filmproductiemaatschappij verantwoordelijk voor het schenden van de veiligheidsvoorschriften rond vuurwapens. Rechter Maurice Leiter van de Superior Court van Los Angeles verklaarde de claims van ‘nalatigheid’ en ‘opzettelijke veroorzaking van emotioneel leed’ gegrond, maar wees een claim van mishandeling af. Als er geen schikking komt, staat de civiele rechtszaak voorlopig gepland voor 12 oktober.

Tekst gaat verder onder video.

Schikking met familie Hutchins

Alec en de producenten van Rust troffen eerder al een schikking met de familie van Hutchins. Daarmee werd een eerdere juridische procedure rond de gevolgen van het incident afgehandeld, maar de civiele zaak van Svetnoy blijft daarmee wel overeind.

Strafzaak definitief van tafel

Een rechter in New Mexico verwierp in 2024 de strafzaak tegen Alec, nadat was geoordeeld dat politie en Openbaar Ministerie bewijsmateriaal hadden achtergehouden voor de verdediging. Volgens zijn advocaten ging het om een partij kogels die mogelijk verband hield met de schietpartij. Het Openbaar Ministerie stelde dat die munitie niets met de zaak te maken had, maar de rechter vond dat het materiaal alsnog gedeeld had moeten worden met de verdediging. De aanklacht werd daarna definitief verworpen, waardoor die na afronding van beroepsprocedures niet opnieuw kan worden ingediend.

Waar Alec buiten strafvervolging bleef, werd wapenmeester Hannah Gutierrez-Reed in 2024 wel veroordeeld voor doodslag door schuld. Zij kreeg een gevangenisstraf van achttien maanden.

Bron: BBC