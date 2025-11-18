Vajèn in EVITA

Jubileumconcert van EVITA aangekondigd met déze hoofdrolspelers

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/11/2025

EVITA keert volgend jaar in grootse vorm terug naar de Nederlandse theaters. Een speciaal concert met alle bekende nummers markeert het vijftigjarig jubileum van het oorspronkelijke conceptalbum. Met twee internationaal gelauwerde musicalsterren en een volledig orkest belooft het eerbetoon een bijzonder evenement te worden.

De producenten brengen vanaf november 2026 een spectaculaire tournee naar het land, met een première in Koninklijk Theater Carré. De hoofdrollen in EVITA zijn toevertrouwd aan Vajèn van den Bosch en Milan van Waardenburg, twee Nederlandse performers die hun carrières inmiddels internationaal hebben uitgebouwd.

Lees ook: Beatrix de Musical uitgesteld: makers willen groots uitpakken

Concert in monumentale bezetting

Producent Albert Verlinde en medeproducent Huub van den Heuvel presenteren een groots opgezette concertversie van de beroemde rockopera. Vajèn en Milan vertolken de iconische muziek, begeleid door een uitgebreid live orkest en een omvangrijk koor met ensemble. De volledige cast wordt later bekendgemaakt. Op 18 november 2026 gaat de productie in Amsterdam in première.

Vijftig jaar geschiedenis van EVITA

Het concert vormt een ode aan het conceptalbum dat in 1976 verscheen, gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber met teksten van Tim Rice. Het album groeide uit tot een internationale sensatie en stond in 1977 vier weken bovenaan de Nederlandse hitlijsten. Verlinde vertelt hoe hij het dubbelalbum als tiener grijs draaide. De jubileumvoorstelling wordt uitgevoerd in het Engels en bevat klassiekers als Don’t Cry for Me Argentina, You Must Love Me, Oh What a Circus en Another Suitcase in Another Hall.

BRON: THEATER.NL; FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Vriendin club

NIEUW: onze Vriendin Club is live! Probeer nú een maand gratis

Na maanden voorbereiding kunnen we het eindelijk zeggen: welkom in onze gloednieuwe Vriendin Club! Een gezellige, besloten plek waar je extra verhalen vindt, inspiratie opdoet en elkaar kunt ontmoeten. Speciaal voor lezeressen die graag nét een beetje meer willen.
Party Horoscoop

Horoscoop: week 47 brengt veel met zich mee

Deze horoscoop komt uit Party editie 47.
Weekend Miljuschka Witzenhausen

Miljuschka koopt haar huis terug na relatiebreuk: ‘Grootste dag uit m’n leven’

Voor Miljuschka Witzenhausen (40) brak maandag een bijzonder én emotioneel moment aan: de presentator en culinair expert heeft na een jaar van onzekerheid officieel haar eigen huis weten te kopen. Op Instagram deelt ze trots hoe ze bij de notaris haar handtekening zet.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien