Jubileumconcert van EVITA aangekondigd met déze hoofdrolspelers

Tekst: Evelien Berkemeijer

EVITA keert volgend jaar in grootse vorm terug naar de Nederlandse theaters. Een speciaal concert met alle bekende nummers markeert het vijftigjarig jubileum van het oorspronkelijke conceptalbum. Met twee internationaal gelauwerde musicalsterren en een volledig orkest belooft het eerbetoon een bijzonder evenement te worden.

De producenten brengen vanaf november 2026 een spectaculaire tournee naar het land, met een première in Koninklijk Theater Carré. De hoofdrollen in EVITA zijn toevertrouwd aan Vajèn van den Bosch en Milan van Waardenburg, twee Nederlandse performers die hun carrières inmiddels internationaal hebben uitgebouwd.

Concert in monumentale bezetting

Producent Albert Verlinde en medeproducent Huub van den Heuvel presenteren een groots opgezette concertversie van de beroemde rockopera. Vajèn en Milan vertolken de iconische muziek, begeleid door een uitgebreid live orkest en een omvangrijk koor met ensemble. De volledige cast wordt later bekendgemaakt. Op 18 november 2026 gaat de productie in Amsterdam in première.

Vijftig jaar geschiedenis van EVITA

Het concert vormt een ode aan het conceptalbum dat in 1976 verscheen, gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber met teksten van Tim Rice. Het album groeide uit tot een internationale sensatie en stond in 1977 vier weken bovenaan de Nederlandse hitlijsten. Verlinde vertelt hoe hij het dubbelalbum als tiener grijs draaide. De jubileumvoorstelling wordt uitgevoerd in het Engels en bevat klassiekers als Don’t Cry for Me Argentina, You Must Love Me, Oh What a Circus en Another Suitcase in Another Hall.

BRON: THEATER.NL; FOTO: ANP