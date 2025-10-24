Beatrix de Musical uitgesteld: makers willen groots uitpakken

Tekst: Denise Delgado

De langverwachte Beatrix de Musical laat nog even op zich wachten. De première van de voorstelling, die het leven van prinses Beatrix (87) vertelt, is met een jaar uitgesteld. Producent MediaDome wil extra tijd nemen om de productie ‘in volle artistieke en productionele glorie’ te realiseren.

Artistieke mogelijkheden

“We hebben de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de creatieve invulling van het project. Daarbij kwamen zoveel nieuwe ideeën en artistieke mogelijkheden naar voren die we niet onbenut willen laten,” laat de producent weten. “Daarvoor nemen we nu de tijd.

Het grootste deel van de financiering is al binnen. “De makers willen de komende tijd de plannen verder versterken en zorgen dat alle voorwaarden kloppen om Beatrix de Musical op het hoogste niveau te brengen.”

Nieuwe theater

De musical zou oorspronkelijk in het najaar van 2026 in première gaan, maar wordt nu pas in 2027 verwacht. De bouw van het nieuwe theater op Aquabest verloopt wel gewoon volgens plan. Kaartkopers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht van de wijziging.

Tweede seizoen máxima

Ondertussen is de releasedatum van Máxima seizoen 2 eindelijk bekend. In dit vervolg zien we onder meer een reconstructie van het sprookjeshuwelijk van Máxima en Willem-Alexander en maken met drie Haagse zusjes hun opwachting die de jonge Amalia, Alexia en Ariane vertolken.

