Vlaamse presentator Hans Otten (55) overleden

Tekst: Ruth Smeets

De Belgische radio- en tv-presentator Hans Otten is op 55-jarige leeftijd overleden. Otten werd maandag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis.

Zijn vrouw bevestigde zijn overlijden, meldt het persbureau Belga. De doodsoorzaak is onbekend.

De presentator werd maandag bewusteloos gevonden in zijn garage in Mechelen. Later overleed hij in het ziekenhuis.

Een aantal Belgische oud-collega’s hebben inmiddels op het nieuws gereageerd. Piet Huysentruyt kreeg dankzij Otten opnieuw een carrière als chef in de media. ‘Het is afschuwelijk’, zegt hij tegen HLN. ‘Ik denk dat ik het als een van de eersten wist. Ik zat vastgenageld in mijn auto toen ik het hoorde. Ik kan het niet vatten.’

Ook zangeres Ingeborg Sergeant is geschokt door het nieuws. Zij was onlangs nog samen met Hans te zien in het de Belgische versie van het programma De Verraders. ‘Lieve, wijze, grappige, overvloedige Hans, wat gaan we je missen. Het was een eer je te mogen leren kennen als Grietje bij Hans, als collega, broere in gekke tijden. Je zal altijd een bondgenoot zijn… voor altijd. We zullen goed voor je geliefden zorgen.’

Over Hans Otten

Otten is bij het Nederlandse publiek vooral bekend als tijdelijke presentator van het programma Temptation Island. In 2005 en 2006 presenteerde hij twee seizoenen, samen met Tanja Jess.

In Vlaanderen presenteerde Otten talloze programma’s tot hij, na 2014, vooral achter de schermen werkte. Ook opende hij samen met sterrenchef Viki Geunes een hotel en restaurant in Antwerpen.