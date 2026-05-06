Hartverscheurend: Overleden Alex van Over Mijn Lijk schreef brief aan zoon

Tekst: Evelien Berkemeijer

Alex uit Over Mijn Lijk is onlangs op 37-jarige leeftijd overleden. Op 5 mei zou hij 38 jaar zijn geworden, maar die verjaardag heeft hij niet meer mogen meemaken.

Zijn vrouw Linda de Lange stond, op het Instagram-account met veel betrokken volgers na Over Mijn Lijk, stil bij de emotionele dag. Samen met hun zoon Aaron verbleef ze in de Beekse Bergen, om de verjaardag van Alex samen door te komen.

Eerste verjaardag zonder Alex

Voor Linda en Aaron was het de eerste keer dat zij zonder Alex op pad gingen. Linda schrijft: ‘Aaron en ik zijn vanaf gisteren in de Beekse Bergen om deze dag een beetje door te komen en ook omdat Alex niets liever zou willen dan dat wij het ook fijn hebben samen.’

Brief voor Aaron

De dag werd extra aangrijpend doordat Aaron een bijzonder cadeau kreeg van zijn overleden vader. Alex had de avond voor zijn operatie een brief geschreven in een boekje voor zijn zoon. Linda noemt het moment waarop Aaron die brief las ‘hart verscheurend’.

Sieraden van zijn vader

Naast de brief kreeg Aaron ook een glazen kistje met een tekst in zijn eigen handschrift. Daarin zitten de sieraden van Alex, die nu van Aaron zijn. Ook kreeg hij een lijst met magneten met foto’s van Alex en Aaron, die volgens Linda een mooie plek zal krijgen.

Verdriet en mooie momenten

Linda probeert, ondanks het grote gemis, ook ruimte te maken voor nieuwe herinneringen. ‘We proberen naast al het verdriet ook te genieten. De eerste keer zonder Alex weg, met zijn 2tjes om nieuwe mooie momenten te creëeren. En ook dat is heel veel waard’, schrijft ze.