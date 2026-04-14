Linda de Lange trots op zoon na overlijden van Alex uit Over Mijn Lijk

Tekst: Denise Delgado

Linda de Lange is diep geraakt door de manier waarop haar zoon Aaron omgaat met het overlijden van zijn vader Alex. Op Instagram schrijft ze dat ze met veel trots ziet hoe haar zoon op zijn eigen manier probeert om het verlies te verwerken.

Eigen manier gevonden

Bij een foto van Aaron bij het graf van Alex vertelt Linda dat schrijven voor haarzelf helpt bij de verwerking. Tegelijk ziet ze dat ook haar zoon een manier heeft gevonden om met zijn verdriet om te gaan. Zo deelt Aaron via social media en op YouTube beelden van momenten met zijn vader.

Volgens Linda plaatst hij daar de laatste tijd ook geregeld teksten bij. Juist dat raakt haar, omdat ze merkt dat het voor hem meer is dan alleen posten. Ze noemt het ‘mooi en lief’ om te zien en denkt dat het voor Aaron echt helpt bij zijn rouwproces.

Als voorbeeld haalt ze een bericht aan waarin Aaron schrijft: “Dat kleine jongetje ben ik en die stoere vent is mijn vader.” In datzelfde bericht laat hij ook weten dat zijn vader is overleden. Linda schrijft dat ze enorm trots is op de open manier waarop haar zoon zich uit.

Tranen over haar wangen

De video die Aaron daarbij deelde, maakte veel emoties bij haar los. ‘Nou jullie snappen wel dat ik heel trots op hem ben en bij het zien van het filmpje stroomde de tranen over mijn wangen.’ Daarom roept ze haar volgers op om haar zoon wat liefde te sturen onder zijn post.

Alex, die bekend werd door Over Mijn Lijk, overleed vorige maand op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Eerder liet Linda al weten dat zij en Aaron stap voor stap proberen hun leven weer op te pakken en samen sterk proberen te blijven.

