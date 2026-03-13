Partner Linda worstelt met leegte na overlijden Alex uit Over Mijn Lijk

Tekst: Denise Delgado

Linda de Lange, de partner van Alex uit ‘Over Mijn Lijk’, heeft drie dagen na zijn overlijden gedeeld hoe het met haar en hun zoon Aaron gaat. Alex overleed op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

De laatste dag

In haar blog schrijft Linda dat de afgelopen dagen loodzwaar zijn geweest. Ze noemt het idee dat dit de laatste dag is waarop ze Alex nog kan zien, aanraken en een kus kan geven, bijna niet te bevatten. Zelf voelt ze zich uitgeput en beschrijft ze hoe ze zich de afgelopen tijd ‘een soort zombie’ voelde.

Alles geregeld

Linda vertelt dat Alex zijn uitvaart tot in detail had voorbereid, zelfs met een eigen plek op de begraafplaats. “Zelfs een eigen plekje gekozen op de begraafplaats. Maar toch komt er veel bij kijken. Foto’s uitzoeken, adressen en te veel nadenken over van alles en niks.” Ze zegt dat ze het zonder hulp van vrienden en familie niet had gered.

Wennen aan de stilte

Ze merkt dat ze zichzelf kwijt is in het verdriet en dat haar hoofd niet goed lijkt te werken. Vooral de momenten alleen vallen haar zwaar. Ze was gewend altijd ‘aan’ te staan, met ziekenhuis- of hospicebezoeken, en moet nu wennen aan het feit dat dat niet meer hoeft.

Papa zegt niks meer terug

Ook voor hun zoon is het afscheid intens, schrijft Linda. Ze vertelt dat Aaron het zwaar heeft, maar tegelijk heel sterk is. Hij gaat mee om bij Alex te zijn. “Hij kust hem, praat tegen hem en vindt het fijn om bij papa te zijn, ook al voelt papa heel koud en zegt hij niks meer terug.” Linda schrijft dat Alex trots zou zijn op hoe Aaron dit doet.

De uitvaart vindt dit weekend plaats. Linda schrijft dat het afscheid precies wordt zoals Alex het wilde. Ze zegt er nog niet klaar voor te zijn, maar dat het moet, en sluit af met de gedachte dat ze “voor altijd samen” blijven, waar ze ook zijn.

Alex leefde ruim elf jaar met een hersentumor en kreeg recent ook een tweede, zeldzame vorm van kanker. Na een operatie op 16 januari leek het aanvankelijk de goede kant op te gaan, maar daarna verslechterde zijn situatie. In zijn laatste fase verbleef hij in een hospice.

BEELD: INSTAGRAM: @ALEXENLINDADELANGE