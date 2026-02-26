Alex van Over Mijn Lijk neemt afscheid van vrienden en familie in hospice

Tekst: Evelien Berkemeijer

Anderhalve week nadat Alex uit Over Mijn Lijk is overgebracht naar een hospice, geeft zijn vrouw Linda een update over hoe het met hem gaat. Na een ‘pittig weekend’ probeert het gezin vast te houden aan kleine momenten samen.

Linda vertelt dat Alex de Lange een ‘mooie, grote kamer’ heeft, waar ook hun zoon en hond zich ‘helemaal thuis’ voelen. Alex was in 2019 te zien in Over Mijn Lijk, hij was toen 31 jaar oud.

Heel zwaar, maar samen in de kamer

De dagen in het hospice draaien om nabijheid en rust, in een ruimte waar het gezin zoveel mogelijk bij elkaar is. Ze blijven zoeken naar wat nog wél kan: samen zijn, en de warmte van thuis zo dichtbij mogelijk houden. Toch is de situatie zwaar: ‘Alex heeft het wel heel zwaar. Hij is supersterk, maar de pijn en emoties maken het moeilijk. Het enige wat hij kan is de hele dag in bed liggen. Hij kan niet zelfstandig zitten, niet lopen en alles wat je daar verder bij kan bedenken.’

Afscheid met een biertje en herinneringen

Afgelopen weekend kwam bijzonder bezoek langs. ‘Alex heeft alle vrienden en familie die hij nog graag wilde zien bij zich gehad. En dat afscheid was heel mooi, maar ook heel verdrietig. Zo fijn dat iedereen dit aandurfde en er voor Alex een fijn moment van hebben gemaakt. Met een biertje, mooie herinneringen en vooral lachen over wat ze allemaal met Alex hebben meegemaakt, maakte het bijzonder en dierbaar voor altijd.’ Linda bedankt daarnaast iedereen ‘voor alle lieve berichten, lieve steun en alle kaartjes die we ontvangen’ en schrijft: ‘We weten niet hoelang we hier nog samen zullen zijn. Daarom blijven we genieten van de kleine, mooie, bijzondere momenten die we hier in het hospice samen hebben.’

Operaties, complicaties en weinig herstelruimte

In januari onderging Alex een risicovolle operatie aan zijn hersentumor, waarna hij in een coma belandde. Na het ontwaken volgden door complicaties en infecties nog twee operaties en antibiotica. Die sloeg aan, maar de tumorcellen zijn zodanig uitgezaaid en groeiend dat artsen vrezen dat hij niet echt de kans meer krijgt om te herstellen van de operaties en infecties.

Foto: BNNVARA