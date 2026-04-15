Fransman wint Picasso van miljoen euro met lot van 100 euro

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een man uit Frankrijk heeft voor 100 euro een schilderij van Pablo Picasso gewonnen dat ongeveer 1 miljoen euro waard is.

De prijs werd verloot via de speciale loterij 1 Picasso voor 100 euro. Wereldwijd werden 120.000 loten verkocht, goed voor een opbrengst van zo’n 12 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar onderzoek naar de ziekte alzheimer.

Lees ook: Anonieme graffitikunstenaar Banksy waarschijnlijk ontmaskerd

Winnende telefoontje

De winnaar is de 58-jarige Ari Hodara uit Parijs. Hij hoorde tijdens een videobelletje dat hij het schilderij had gewonnen, maar kon het nieuws nauwelijks geloven. ‘Hoe kan ik controleren of het een grap is?’, reageerde Hodara toen hij het goede nieuws kreeg. De prijs was Gezicht van een Vrouw, een portret van Picasso’s muze en partner Dora Maar. De kunstenaar maakte het schilderij in 1941. Hodara, die zichzelf omschrijft als kunstliefhebber met een voorliefde voor Picasso, kocht zijn lot nadat hij tijdens een etentje toevallig over de actie had gehoord.

Geld voor alzheimeronderzoek

Van de totale opbrengst van 12 miljoen euro gaat 1 miljoen naar Opera Gallery, de vorige eigenaar van het schilderij. De resterende 11 miljoen euro is bestemd voor onderzoek naar alzheimer. Volgens de organisatoren hebben eerdere edities van de loterij ook al meer dan 10 miljoen euro opgebracht voor goede doelen.

Niet te koop

Hodara is niet van plan om het schilderij direct van de hand te doen. ‘Eerst ga ik het nieuws vertellen aan mijn vrouw, die nog niet terug is van haar werk’, zei hij. ‘En in eerste instantie denk ik dat ik er even van ga profiteren en het zelf houd.’ Volgens de winnaar krijgt het werk voorlopig gewoon een plek in zijn huis.