Hij kreeg een ‘nee’ bij het altaar in Married At First Sight: hoe nu verder voor Rob?

Voor Rob Visser kreeg zijn avontuur in Married at First Sight een pijnlijke en onverwachte wending. Sandra Witt zei aan het altaar ‘nee’, maar in de nieuwste aflevering wordt duidelijk hoe het nu met hem gaat en wat het programma nog voor hem in petto heeft.

De afwijzing van Sandra was een unicum binnen de Nederlandse versie van Married at First Sight. Zij noemde Rob een ‘oude opa’ en voelde het totaal niet, maar voor hem lijkt de grootste klap een dag later al iets minder hard aan te komen.

Wat deed Rob de dag erna?

Het eerste wat Rob deed na het bizarre huwelijksmoment, was zijn hond ophalen. Daar had hij opvang voor geregeld omdat hij eigenlijk op huwelijksreis zou gaan, maar dat plan viel natuurlijk meteen in duigen. Toch zegt hij dat het eigenlijk best goed met hem gaat. Vooral de gedachte dat Sandra hem als persoon nog niet echt kende, helpt hem daarbij. Hij hoopt zelfs dat zij ooit alsnog de man vindt die haar gelukkig kan maken.

Volgens de experts geen afwijzing van Rob

Later schuift Rob aan bij experts Eveline Stallaart, Anne Campagne en Lennart Klipp. Zij benadrukken dat Sandra vooral op zijn uiterlijk afging en daarmee volgens hen het idee van het experiment onderuit haalde. Ook leggen de experts uit waarom deze match ooit is gemaakt: volgens Lennart hadden de twee elkaar veel kunnen leren op het gebied van zorgzaamheid. Rob is volgens hen heel zorgzaam, terwijl Sandra juist erg zelfstandig is. Dat had een ‘aanvullende’ match kunnen zijn.

Krijgt Rob nog een nieuwe kans?

Als de experts vragen wat hij nu nodig heeft, grapt Rob dat hij best een nieuwe vrouw wil. Dat blijkt niet eens zo’n gek idee, want Anne Campagne onthult dat de makers hem daadwerkelijk willen koppelen aan een andere vrouw die zich ook voor het programma heeft opgegeven. Daar staat hij voor open, al hoeft een huwelijk voor hem niet meer. Het lijkt er daarom op dat hij eerder meerdere dates met vrouwen krijgt, in de hoop dat daar alsnog een match uit komt. Eerder gebeurde zoiets ook al bij oud-deelnemers Maurice en Arjan, toen Maurice na het afhaken van Arjan ook andere kandidaten kreeg aangeboden.

